Au moins 4 entreprises de taxi de Gatineau en grève jeudi

Les répartiteurs ne prendront pas les appels pendant ces deux heures. Mais le service de transport adapté sera maintenu, a indiqué le propriétaire des entreprises Crown et Regal Taxi, Serge Leblanc.

Les chauffeurs veulent manifester leur désaccord avec les changements législatifs qui touchent leur industrie.

Les propriétaires de permis de taxi sont insatisfaits de l'indemnisation comprise dans la réforme du gouvernement du Québec, détaillée dans le projet de loi 17 concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.

Le dédommagement prévu s'élève à 814 millions de dollars, alors que l'industrie du taxi réclame plus de 1,3 milliard de dollars pour la perte de valeur des permis et leur rachat à la suite de l'arrivée de l'entreprise Uber dans le marché québécois.

Selon M. Leblanc, le but visé, en fin de compte, c'est de sensibiliser le gouvernement et de leur dire vouloir le rencontrer et discuter de trouver des solutions à l'application de la loi 17 qui va à l'encontre de choses essentielles comme l'expropriation de taxis .

Toute personne qui se fait exproprier, je pense, a droit à la juste valeur de son bien , ajoute-t-il. Les cinq entreprises de l'Outaouais représentent quelque 150 permis de taxis.

En plus de Crown et Regal, Aylmer Taxi et Bob Taxi débrayeront également jeudi matin. Le directeur général de Taxi Loyal a indiqué à Radio-Canada, mercredi soir, que sa décision n'a pas encore été prise, mais qu'il est probable que son entreprise participe au débrayage.

Avec les informations de Dominique Degré