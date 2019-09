L’effet Raptors se fait déjà sentir à Québec

La conquête du championnat de la NBA des Raptors et leur venue imminente à l’Université Laval en camp d’entraînement provoquent des retombées inespérées dans le milieu du basketball de Québec et chez le Rouge et Or.

Attendus à l’Université Laval du 29 septembre au 3 octobre, les Raptors tiendront leurs entraînements à huis clos durant leur séjour à Québec. Le match intra-équipe des champions en titre de la NBA, toutefois, sera disputé devant une salle comble de 3200 personnes à l’amphithéâtre-gymnase du PEPS.

Les quelques centaines de billets restants pour la rencontre ont trouvé preneur en moins d’une heure, mercredi midi, lors de leur mise en vente.

C'est que, depuis une semaine, les amateurs obtenaient un billet du match des Raptors gratuitement, en prévente, à l’achat d’un billet de saison des équipes de basketball du Rouge et Or. Résultat, 1050 billets de saison ont été vendus, une augmentation de plus de 1000% par rapport à l’année dernière.

On avait à peine une centaine de détenteurs de billets de saison, l'an dernier, et autour de 950 spectateurs par match. Là, on dépasse ça juste avec les abonnements de saison , se réjouit le président du conseil d’administration des équipes de basketball du Rouge et Or, Charles Fortier.

Est-ce que tous ces gens-là vont venir à tous les matchs? Peut-être pas, mais ils vont venir à quelques-uns et ils vont donner des billets à des amis. Ça va faire découvrir le sport à du nouveau monde. La venue des Raptors, c’est bien, mais c’est une soirée. Si ça peut donner un élan encore plus gros pour le basket à Québec, c’est merveilleux.

Un coup de pouce financier important

Les équipes de basketball du Rouge et Or, qui sont loin d’être les plus fortunées du réseau universitaire canadien, disposent maintenant de beaucoup plus d’argent dans leurs coffres pour l'année à venir. Un point important pour pouvoir offrir des bourses d'études à des étudiants-athlètes recrutés à travers la province.

En plus des billets de saison, des loges et 25 forfaits corporatifs ont été vendus à bon prix dans la foulée de la venue des Raptors. Les entreprises de Québec ont un regain d'intérêt pour les équipes de basketball du Rouge et Or.

Dans l’ensemble, il y a un beau vent de changement. Notre équipe féminine est encore très bonne. On a un nouvel entraîneur pour l’équipe masculine. Je pense que ça va être une des belles années de basketball à Québec , annonce Charles Fortier.

Les inscriptions en hausse au mini-basket

Il n'y a pas que le Rouge et Or qui profite de l'engouement généré par les succès des Raptors, le printemps passé. Partout à Québec, le bassin de jeunes joueurs de basketball commence déjà à augmenter.

Les inscriptions explosent notamment à l’École de mini-basketball de Québec, qui oeuvre principalement avec des jeunes de 5 à 12 ans. C’est incomparable avec l’an dernier à pareille date. J’ai beaucoup plus d’appels de nouveaux clients. Des parents qui veulent inscrire leur enfant , explique le directeur adjoint du programme régional, Simon Morin-Robitaille.

D’ici quelques semaines, ce dernier estime que de 2000 à 2500 jeunes seront inscrits pour la session d’automne, comparativement à 1500 l’an dernier. Une augmentation jamais vue en 13 ans d'existence.

Dans les écoles secondaires, il est encore un peu tôt pour quantifier « l’effet Raptors », mais au Séminaire Saint-François, le responsable du basketball, David Levasseur, souligne une augmentation de l'achalandage d'au moins 20% dans les camps de basketball estivaux.