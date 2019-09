Des cours universitaires en ligne sur la culture du cannabis

Déjà, 60 étudiants sont inscrits pour la formation qui commence la semaine prochaine.

Il en coûte 545 $ pour suivre ce cours qui fait partie du certificat en horticulture avec spécialisation pour la production de cannabis.

L’établissement offrira aussi en janvier un cours sur le contrôle de la qualité et la réglementation liée à la culture de la marijuana.

Ces formations s’adressent autant à ceux qui font pousser du cannabis à la maison qu’à ceux qui veulent se lancer dans la culture commerciale.

Le cours départagera les mythes et les faits, et fournira des informations sur la production de cannabis qui ont été vérifiées scientifiquement , a expliqué l’étudiant avancé Brandon Yep, qui donnera la formation.

Il enseignera des notions de base comme l’éclairage, les systèmes d’irrigation et le contrôle des maladies et parasites, mais aussi le séchage après la récolte et l’emballage.

Des notions de botanique, l’usage médicinal des plantes et la croissance de l’industrie au pays sont aussi au programme.