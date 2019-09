Jason Roy-Lagacé acquitté de quatre chefs d’accusation

À l'ouverture du procès, mardi, Jason Roy Lagacé, un militaire spécialisé en structure d'aéronef, faisait face à sept chefs d'accusation, dont deux liés à des agressions sexuelles présumées sur deux ex-copines.

L'une d'elles a été en relation avec l'accusé entre mars et août 2016. Une relation qui était tumultueuse, selon ses propres dires, marquée par la violence et les nombreuses ruptures. Elle affirme avoir été victime d'agressions sexuelles tout en étant sous l'emprise de l'homme dont elle était tombée amoureuse.

C'est à la suite d'une dispute survenue fin août qu'elle portera plainte à la police. En contre-interrogatoire, l'avocat de Jason Roy-Lagacé, Charles Cantin, a relevé des contradictions entre le témoignage livré le matin par la présumée victime et ce qu'elle a dit aux policiers au moment de porter plainte.

À un moment donné, face aux questions insistantes de l'avocat, elle a pris de plus en plus de temps pour lui répondre et elle a affirmé : "Vous embrouillez mon cerveau avec votre déferlement de questions".

Peu avant 15 h, l'audience a été suspendue par le juge Jean Hudon et, au retour, la présumée victime n’est pas revenue à la barre. Toutes les accusations liées à son témoignage sont donc abandonnées et l'accusé est acquitté sur quatre chefs, dont ceux d'agressions sexuelles avec lésions, de voie de fait et de harcèlement criminel.

C’est arrivé quelques fois, mais ce n’est pas quelque chose qui est courant, surtout à une certaine étape du contre-interrogatoire. On peut en déduire ou en conclure certaines choses, mais il est certain que l’étau se resserrait quant à moi , indique l’avocat de l’accusé, Charles Cantin.

Jason Roy Lagacé n'est cependant pas encore tiré d'affaire, puisqu'il fait toujours face à trois chefs d'accusation d'agressions sexuelles, de voies de fait et de harcèlement criminel. Il devrait témoigner au dernier jour de son procès.

Trois femmes ont porté plainte contre lui, dont deux pour agressions sexuelles.