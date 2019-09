Un premier cours de langue autochtone à l'Université de Sherbrooke

Près d'une trentaine d'étudiants sont inscrits pour en apprendre davantage sur l'histoire de ce peuple autochtone. Pour le professeur Philippe Charland, les 15 prochaines semaines seront un moyen de faire découvrir la culture autochtone à un plus large public.

Les langues autochtones comme l'abénakis, pour la plupart, sont souvent en très grand danger. Perdre une langue, c'est comme perdre un pan de l'humanité, et le fait de l'enseigner pourra peut-être permettre de la ramener à l'avant-plan et de transmettre une façon de voir le monde différente qu'en français , explique M. Charland.

C'est un cours d'introduction à l'abénakis, donc ce qu'on voit un peu à travers ça, c'est l'histoire des Abénakis. On va voir des expressions, du vocabulaire de base, la famille, les animaux, la nourriture, un peu de toponymie et les étudiants vont apprendre à écrire en même temps , ajoute l'enseignant.

Au-delà de l'intention de bonifier leur culture générale, deux étudiantes rencontrées misaient sur l'apprentissage de la culture abénaquise pour les appuyer également dans leur travail futur ou actuel.

C'est de mieux comprendre le Québec aussi, parce qu'il y a des autochtones autour, on vit ensemble, mais on ne se connait pas. Ça permet une ouverture sur une partie de ces peuples et si je peux savoir quelques mots, ça pourra être facilitateur pour créer un lien , explique Caroline Rivard, qui effectue un retour aux études en travail social.