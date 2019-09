Inter Pipeline investit pour former des travailleuses de la construction

La compagnie a investi 580 000 $ dans ce projet, en espérant ainsi attirer davantage de femmes sur ses propres chantiers. En effet, parmi les 1500 travailleurs sur le chantier de l'énorme complexe pétrochimique d’Inter Pipeline, au nord-est d’Edmonton, seulement une centaine sont des femmes.

Même si ce nombre dépasse la moyenne sur ce type de chantier, ce n’est pas assez, estime le vice-président de la compagnie, Bernard Perron : C’est très important [ d’investir dans l’inclusion ] , car les femmes amènent autre chose sur les sites de construction: un autre angle une autre façon de penser [....] tu fais des équipes qui sont beaucoup plus fortes qu’auparavant.

C’est pourquoi la compagnie investit ces 580 000 $ dans ce partenariat de trois ans avec WBF. Cet organisme à but non lucratif encourage les femmes à percer dans des milieux de travail où elles sont sous-représentées. L'argent financera des formations pour les femmes qui souhaitent débuter une nouvelle carrière en construction.

Karen Watson, qui travaille aujourd’hui comme électricienne pour Inter Pipeline a bénéficié de ce programme dans le passé.

« Sans ce programme, je n’aurais pas pu avoir le succès que j’ai maintenant. Je n’aurais pas pu trouver l’emploi que je voulais, quand je le voulais, ni avoir tout ce soutien », pense-t-elle.

WBF a formé 186 femmes l’an dernier et environ 90 % d’entre elles ont trouvé un emploi dans les six mois suivant leur formation. « On donne l’opportunité et des choix à explorer aux femmes, ainsi que l’espoir d’avoir une longue carrière avec beaucoup de succès », croit la directrice des programmes d’apprentissage de WBF, Candice Robertson-Shattler.

La compagnie ne cache pas qu’elle souhaite engager d’autres diplômées. Bernard Perron espère même voir arriver un jour où il existe une parité des genres sur les chantiers d'Inter Pipeline.

En 2018, 3,9 % des Canadiens pratiquant un métier dans les domaines industriel, électrique ou de la construction étaient des femmes, une avancée de 0,2 % par rapport à 2008.

Avec les informations de Laurent Pirot