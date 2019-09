La Ville d'Amos relance son Service du développement économique

Ce service n'existait plus depuis l'abolition des Centres locaux de développement (CLD) en 2006.

Le conseil municipal estime que la création de ce service était essentielle pour profiter de l'effervescence économique actuelle, mais aussi pour faire face aux nombreux défis, notamment celui de la pénurie de main-d'oeuvre.

Celle qui occupait le poste de responsable du tourisme à la Ville d'Amos, Nathalie Larouche, devient directrice du Service de développement économique.

Je vais faire mon analyse terrain, je vais rencontrer l'ensemble des entrepreneurs et discuter avec eux. C'est sûr qu'ils ont tous des besoins, ils ont tous des défis et problématiques. Je vais élaborer un plan d'action à court, moyen et long terme et je pense que je vais pouvoir faire ressortir des choses qui vont faire en sorte que les entrepreneurs vont se sentir épaulés , affirme Nathalie Larouche.

Parmi ses mandats, on retrouve également le développement de l'aéroport, du parc industriel et du centre-ville.