Des chauffeurs de taxi de Québec et de Lévis en grève

L’étude détaillée du projet de loi 17 ayant pris fin mardi devant la Commission des transports et de l'environnement, les chauffeurs de taxi de la province entament un cycle de grève tournante.

Mhadi Dardari, membre de l’industrie et porte-parole de Taxi Coop à Québec, déplore que le gouvernement soit en train de supprimer tout ce qui fait en sorte qu’on existe . Mais si le projet de loi est adopté dans sa forme actuelle, il souhaite alors que les chauffeurs de taxi reçoivent une compensation qui réponde à leurs besoins.

La compensation annoncée par le gouvernement de François Legault pour accompagner l’industrie du taxi est de 814 millions de dollars. Les chauffeurs de taxi, eux, réclament plus de 1,3 milliard de dollars de dédommagement pour la perte de valeur de leurs permis et leur rachat à la suite de l'arrivée de l'entreprise Uber dans le marché québécois.

Mhadi Dardari estime que la population comprend les demandes de son industrie et que les clients sont à l’écoute. Il ajoute que les chauffeurs sont conscients que la grève nuit aux clients, ce pourquoi ils ont limité la manifestation à une durée de deux heures.

On veut se faire entendre, on ne veut pas prendre la population en otage. Si par la suite, s'il faut continuer les moyens de manifestation, on ira vers la grève illimitée.

Mhadi Dardari, chauffeur de taxi