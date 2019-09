Différentes stratégies pour réduire la congestion routière à Québec

En pleine rentrée universitaire mardi, le maire Régis Labeaume a demandé aux employeurs et aux grands établissements de décaler certains de leurs horaires dans l’effort de réduire la congestion routière dans les heures de pointe.

Une petite demi-heure, ça peut faire une grosse différence , affirmait le maire, et comme de fait, plusieurs établissements ont déjà pris les devants.

Le milieu de l'éducation

L’Université Laval notamment est à elle seule responsable de plus de 30 000 déplacements par jours. Ainsi en plus d’avoir instauré un laissez-passer universel (LPU) cette année, depuis quelques années, les heures de certains de ses cours sont décalées pour répartir les arrivées sur une plus longue période.

De leur côté, les Cégeps de Sainte-Foy et de Limoilou ont également développé conjointement un projet avec le RTC pour offrir à leurs étudiants une passe pour toute la session au coût de 155$. Depuis janvier 2019, ces cégépiens peuvent donc bénéficier d’un rabais de 35 % par rapport à l’achat de laissez-passer mensuels.

Contrairement au LPU laissez-passer universel de l’Université Laval, cette passe n’est pas obligatoire comme elle est financée en partie par le fonds de mobilité durable de chacun de ces cégeps auquel tous les étudiants contribuent.

Malgré le fait qu’elle soit facultative, à Limoilou, en date du 3 septembre, ce sont 1 060 passes qui ont trouvé preneur parmi les 4 700 étudiants.

À Sainte-Foy, le 30 août, 1 791 de ses quelque 6 400 cégepiens s’en étaient procuré une.

L’incitatif pour le transport en commun est quelque peu différent au Cégep Garneau. Les nouveaux étudiants ont accès à une passe institutionnelle qui leur permet de prendre l’autobus gratuitement pendant le mois de septembre ou de février selon leur session de rentrée.

Ce programme semble plutôt populaire auprès de la communauté étudiante alors que presque 50 % des nouveaux étudiants choisissent d’en profiter.

C’est toutefois sa dernière année. Le Cégep Garneau doit maintenant évaluer s’il poursuivra ou modifiera son approche pour les prochaines années.

Les cégeps de la rive nord n’ont pas encore apporté de modifications aux horaires des cours. Seul celui de Limoilou en étudie la possibilité dans le cadre de son plan de développement stratégique 2020-2025.

Le cas de la Rive-Sud

Le Cégep de Lévis-Lauzon est le seul de la région qui a décalé les heures de certains cours de première année. Dans ce cas, la stratégie est surtout pédagogique, s’adaptant aux rythmes de sommeil des étudiants en plus jeune âge. L’allégement du trafic n’en est qu’un effet secondaire.

Comme près de 50 % de ses étudiants habitent en zone rurale, l’établissement collégial est un cas à part dans la région de Québec. Plusieurs de ces secteurs sont peu ou pas desservis par le transport en commun, l’administration n’a pas l'intention de mettre en place un programme de laissez-passer.

La proximité du siège social de Desjardins à Lévis fait en sorte que les deux établissements sont parfois portés à travailler ensemble pour l’optimisation des déplacements.

Les initiatives des grands employeurs

Avec ses 7 000 employés, le complexe de Desjardins est l’un des plus importants pôles de la Rive-Sud. Plusieurs employés ont un horaire flexible ce qui permet d’étaler les heures d’arrivée et de départ.

Pascal Laliberté, le conseiller principal en Développement durable et finance responsable de Desjardins, constate un certain changement de culture.

Depuis 2011, un volet de covoiturage a été développé. Actuellement, 650 employés y participent. Cette initiative leur permet entre autres d’avoir accès à des espaces de stationnement réservés.

Sans pouvoir garantir le nombre réel de personnes qui prennent l’autobus, le conseiller affirme qu’ils sont au moins 125 à Lévis qui participent au programme de transport en commun. Il leur offre un rabais de 20% sur la passe métropolitaine qui donne accès aux réseaux de Québec et de Lévis.

De plus en plus, les gens veulent se déplacer autrement , remarque M. Laliberté, estimant qu'environ 1 000 employés profitent d’au moins un incitatif lancé par Desjardins.

Sur la rive nord, aux abords de la colline Parlementaire, 1 200 personnes travaillent chez La Capitale. Comme chez Desjardins, certains d’entre eux ont des horaires flexibles qui leur permettent de rentrer n’importe quand jusqu’à 9 h 30.

La compagnie offre aussi de retenir des paies le prix de l’abonnement au RTC, comme c’est le cas entre autres au CHUCentre hospitalier universitaire de Québec. Les employés bénéficient ainsi d’un rabais de 10% sur la passe mensuelle.

Chacun des établissements sondés dit aussi vouloir favoriser le transport actif, que ça soit la marche, le vélo ou même la course. Certains d'entre eux ont amélioré les installations en ajoutant des douches et des supports à vélo pour inciter les gens à se lancer.

Avec les informations de Nahila Bendali