Nouvelle Corporation de développement économique communautaire dans le nord-ouest du N.-B.

Cette initiative est pour l'instant unique dans la province, et pourrait être avantageuse pour les possibles investisseurs, selon le président de la Corporation, Réginald Nadeau. Pour tous ceux qui investissent plus de 1000 $, un crédit d’impôt de l’ordre de 50 % sera émis par la province.

Cette initiative permettra de réaliser plusieurs projets de développement économique communautaire dans la région. On va placer cet argent-là dans un fonds de fiducie, et du moment que les montants sont recueillis, là on investit dans des projets ciblés, qui ont déjà été évalués . Il estime que le crédit d’impôt agira comme motivateur pour de futurs investisseurs qui pourraient autrement être craintifs puisque cela peut prendre un bon moment avant qu'il y ait retour sur investissement.

Unique dans la province… pour l’instant

C’est la première fois dans la province qu’un programme d’investissement avec un crédit d’impôt aussi important voit le jour dans le secteur communautaire. Mais toujours selon Réginald Nadeau, d’autres groupes envisagent déjà de suivre les traces de la région du nord-ouest. Selon lui, ils souhaitent s’inspirer du modèle d’affaire de la Corporation pour développer des initiatives similaires dans leurs régions. Ça ouvre la porte à beaucoup d’investissements privés dans le système coopératif provincial .

Des projets déjà en branle

La Corporation de développement économique communautaire du Nord-Ouest souhaite investir dans différents projets d’investissements. Pour sa première campagne de sollicitation, l’organisme a ciblé deux projets particuliers dans le Haut-Madawaska. Le premier concerne l’installation de panneaux solaires sur l’usine de la Coopérative forestière du nord-ouest qui se trouve à Clair. Le deuxième projet permettra le développement de la culture de la camerise dans la région par l’achat d’équipements pour la production et la transformation des produits.

La récolte de camerises est bonne cette année dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Sarah Pedneault

Afin de réaliser ces deux premiers projets, la Corporation aura besoin de récolter environ 160 000 $ d’investisseurs d’ici la mi-octobre. Réginald Nadeau estime avoir déjà près de la moitié de ce montant accumulé. L’organisme se tourne maintenant vers la population pour amasser les fonds restants.