Yvon Deshaies ne sera pas candidat aux élections fédérales

Il songeait depuis un certain temps à se lancer dans la course comme indépendant dans la circonscription de Trois-Rivières.

M. Deshaies en a fait l’annonce mercredi après-midi par voie de communiqué, mais a expliqué au micro de 360 PM que la décision a été prise la semaine dernière.

Le maire de Louiseville, âgé de 63 ans, ne cache pas que son état de santé a pesé dans la balance au moment de prendre sa décision, lui qui a connu des petits problèmes de cœur dernièrement. Il assure toutefois que les choses sont rentrées dans l’ordre.

Du même souffle, Yvon Deshaies a fermé la porte à toutes autres candidatures au fédéral tout comme sur la scène provinciale. C’était là ou pantoute , tranche-t-il.

Il choisit avec beaucoup de fierté de demeurer maire de sa ville. Il avoue avoir fait une mûre réflexion et ne cache pas avoir eu un réel intérêt, mais que tout ça est maintenant derrière.

J’aime ma Ville et je suis plus qu’heureux d’avoir encore aujourd’hui, l’opportunité de changer les choses positivement pour mes concitoyennes et concitoyens , écrit-il.

Yvon Deshaies dit souhaiter la meilleure des chances à tous les candidats pour l’élection fédérale et ajoute qu’importe le résultat suite à celle-ci, je m’assurerai avec conviction que les projets prioritaires de la Ville de Louiseville seront défendus auprès du gouvernement fédéral .

En 2017, M. Deshaies a été réélu pour un deuxième mandat à la mairie de Louiseville.