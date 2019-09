Constitution de listes de candidats, le NPD à la traîne en Saskatchewan

La liste de candidats du NPD comporte 6 candidats sur les 14 sièges à pourvoir.

Le secrétaire provincial du NPD, John Tzupa, assure que le parti fédéral aura des candidats pour tous les sièges en jeu en Saskatchewan : Les gens veulent être candidats. Nous faisons les préparatifs pour choisir les candidats.

Il indique que les 14 candidats du parti seront désignés d’ici la semaine prochaine.

Jusqu’à vendredi, le NPD avait, à l’échelle nationale, confirmé 175 candidats sur les 338 sièges en lice à travers le pays.

Pour calmer les inquiétudes en rapport à la lenteur du processus de nomination des candidats, le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh a évoqué vendredi des efforts pour avoir une plus grande diversité parmi ses candidats.

Nous avons la chance de changer le statu quo. On veut avoir plus de femmes impliquées dans la politique. Nous avons besoin de plus de personnes marginalisées en politique. Et cela demande du travail.

Jagmeet Singh, chef du NPD