Moncton prépare le terrain pour traiter les algues bleu-vert

La Ville prévoit dépenser un total approximatif de six millions de dollars cet hiver pour l’amélioration de son usine de traitement des eaux.

Des cyanobactéries ont été découvertes en 2017 dans le bassin hydrographique de Turtle Creek, la source d'eau potable de Moncton, Dieppe et Riverview. Des algues ont aussi été signalées dans les réservoirs en 2018, mais aucune floraison cette fois ne s'était formée.

Jack MacDonald, directeur général de l’ingénierie et des services environnementaux municipaux de la Ville de Moncton, a déclaré mardi au conseil de ville qu’il n’y a eu aucun cas de cyanobactéries en 2019. Il espère que cette situation perdure jusqu’à la fin de l’année. L'eau demeure pour l’instant potable, et les améliorations de plusieurs millions de dollars ont pour but de maintenir cette situation.

L’usine de traitement d’eau n’a présentement pas la capacité d’éliminer les algues bleu-vert. Jack MacDonald, directeur général de l’ingénierie et des services environnementaux municipaux de la Ville de Moncton

Le 30 août dernier, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un financement pour la première phase des travaux. Les dépenses seront divisées entre le gouvernement fédéral, la province et la Ville pour un total de six millions de dollars.

Les travaux de la première phase consisteront à remplacer quatre clarificateurs d’eau par un système de flottation à air dissous.

La deuxième phase ajoutera la capacité d'éliminer les toxines de l'eau. Le coût de cette seconde phase est estimé à 21 millions de dollars. Elle devrait être achevée au cours de l'hiver 2021-2022. Le financement de cette seconde étape n'est toutefois pas encore approuvé par le Conseil.



D'autres options plus coûteuses

La Ville confirme que la deuxième option la moins chère avait un coût total estimé à 42 millions de dollars. Moncton a donc directement attribué le contrat à CBCL Limited, compagnie ayant son bureau d’ingénierie et de conseil en environnement basé à Halifax.

Aucun processus d'appel d'offres concurrentiel n'a été fait.

Selon MacDonald, un processus concurrentiel aurait retardé les travaux de deux ou trois mois.

Il a exprimé sa confiance en l'expertise technique de CBC Limited et l’importance dans ce dossier de réagir vite. Des exemptions pour la santé humaine et la propriété intellectuelle ont donc permis à la Ville de ne pas lancer un appel d'offres.

Avec les informations de Shane Magee de CBC