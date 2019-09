Maladies du système nerveux : 2 fois plus de décès à Rouyn-Noranda qu'à Val-d'Or

Les statistiques obtenues par Radio-Canada démontrent qu'entre 2005 et 2017, il y a eu près de deux fois plus de décès liés à des maladies du système nerveux et des organes sensoriels dans la ville de Rouyn-Noranda que dans la MRC de la Vallée-de-l'Or (MRCVO). La contribution de la pollution atmosphérique à Rouyn-Noranda pour expliquer cette différence est une hypothèse plausible, selon une experte que nous avons consultée et si on se fie à la littérature scientifique produite par plusieurs centres de recherche.

Les données de Statistiques Canada permettent de constater qu'il y a eu 125 décès liés à des maladies du système nerveux et des organes sensoriels dans la MRCVO et 230 à Rouyn-Noranda entre 2005 et 2017. Les caractéristiques socioéconomiques des populations de ces deux communautés sont pourtant semblables. Ce qui caractérise Rouyn-Noranda est la quantité importante de contaminants émis dans l'air. Déjà en 1982, une étude du gouvernement constatait qu'il y avait aussi le double de décès en lien avec ces maladies.

Une telle différence nécessite une attention particulière, selon la professeure de santé environnementale à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Maryse Bouchard. Je pense que clairement, il y a des données-là qui sont suffisamment inquiétantes pour qu'on essaye d'aller vérifier quel est le rôle éventuel de l'exposition aux différents contaminants industriels , affirme-t-elle.

Les métaux, en particulier, sont des substances qui ont un fort potentiel neurotoxique et ils peuvent être soupçonnés comme jouant un rôle dans les maladies neurologiques. Maryse Bouchard, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal

Toujours selon Mme Bouchard, plusieurs recherches démontrent le lien entre l'exposition aux métaux et la santé neurologique. On sait que plusieurs métaux ont un potentiel neurotoxique fort, par exemple le cadmium, le mercure, le plomb, le manganèse, l'arsenic également , énumère-t-elle.

Maryse Bouchard, professeure de santé environnementale à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Il y a aussi eu davantage de décès liés à des maladies chroniques des voies respiratoires et du système digestif à Rouyn-Noranda qu'à Val-d'Or, entre 2005 et 2017.

Le CISSS-AT ne compte pas enquêter

Le lien entre la pollution atmosphérique et des maladies respiratoires est prouvé depuis longtemps. La corrélation entre les maladies du système nerveux fait aussi depuis quelques années l'objet d'études qui tendent également à établir une telle corrélation. L'Organisation mondiale de la santé, entre autres, fait état de préoccupations scientifiques sur le sujet. Il convient toutefois de mentionner qu'il s'agit encore d'un domaine d'étude émergent, selon l'Institut national de santé publique du Québec.

Invité à commenter, le CISSS-AT a refusé notre demande d'entrevue. Pour le Québec, la catégorie "maladies du système nerveux" regroupe plus que 80 codes diagnostiques, c'est-à-dire des maladies qui peuvent toucher ce système. Comme nous n'avons pas les détails de ces données, notamment la méthodologie, nous ne sommes pas en mesure de les commenter , nous a-t-on toutefois répondu par courriel.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas l'intention d'enquêter.

Et les cancers du poumon?

Dans une étude financée par le gouvernement du Québec en 1982, des chercheurs concluaient qu'il y avait eu plus de décès chez les hommes en raison d'un cancer du poumon à Rouyn-Noranda qu'à Val-d'Or, entre 1965 et 1974. Le nombre était aussi significativement plus élevé que pour le reste de la région et de la province.

Une variation qui n'est pas attribuable au tabagisme, selon les chercheurs. Dans leur rapport, ils suspectaient plutôt la pollution atmosphérique, puisque les caractéristiques des deux villes étaient comparables, à l'exception des rejets atmosphériques de la Fonderie Horne. Mentionnons également qu'il est prouvé que l'arsenic peut causer des cancers du poumon.

Un rapport de l'Agence de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue publié en 2006 faisait mention d'un nombre plus important de cancers déclarés à Rouyn-Noranda, soit le taux d'incidence, qu'ailleurs dans la région et au Québec.

À l'intérieur de l'Abitibi-Témiscamingue, on observe des différences entre les divers territoires de réseaux locaux de services. Ainsi, Rouyn-Noranda se distingue avec un taux d'incidence du cancer significativement supérieur au taux provincial. (Extrait d'un rapport de l'Agence de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue de 2006)

On peut penser que cette différence s'explique en bonne partie par le fait que le taux d'incidence du cancer du poumon est relativement plus élevé dans le territoire de Rouyn-Noranda que dans l'ensemble du Québec , mentionne-t-on dans le document.