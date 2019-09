Des interventions de sauvetage plus efficaces dans les territoires non organisés

Les gens qui se rendent sur des territoires non organisés des MRC Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine pourront compter sur des opérations de secours plus efficaces en cas de besoin.

Les MRC et les différents services d'urgence ont ciblé 87 points d'évacuation et acquis de nouveaux équipements pour faciliter les sauvetages sur ces territoires isolés.

Les gens qui ont besoin d’aide ou leurs proches pourront donc donner rendez-vous aux secouristes dans l’un de ces points pour ensuite les diriger au bon endroit.

Des panneaux identifiant ces secteurs ont d'ailleurs commencé à être installés. Le territoire à couvrir a une superficie de plus de 50 000 kilomètres carrés.

Ce qui arrivait antérieurement, c'est que les différents services se perdaient en cours de route parce qu'on ne prenait pas le même chemin. C'est un point de rassemblement pour nous permettre de mieux agir un coup rendu , explique le directeur général d’Ambulance MiDo, Jean-François Beaudry.

Les pompiers des deux MRC ont aussi fait l'acquisition de différents équipements comme des motoneiges, des véhicules tout-terrain et des téléphones satellitaires pour améliorer leurs interventions.

Quand c'est en dehors des chemins carrossables, ça nous prend des équipements pour être capable de se rendre pour stabiliser les victimes pour éviter que les blessures ne s'aggravent, être capable de les prendre en charge et de les ramener le plus rapidement et sécuritairement possible , indique le directeur du Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini.

Toutes ces mesures ont coûté 220 000 $, une facture entièrement assumée par Québec.