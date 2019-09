Joshua Boyle à la barre témoins à son propre procès

M. Boyle est accusé, entre autres, de voies de fait armées, d’agression sexuelle et de séquestration, des crimes qu’il aurait commis à l’endroit de son ex-femme, Caitlan Coleman, à la fin de 2017.

Les faits allégués seraient survenus peu de temps après qu'ils eurent été libérés après près de six ans de captivité. Le couple avait été capturé par des extrémistes liés aux talibans en Afghanistan.

M. Boyle a plaidé non coupable à toutes les accusations. À l’ouverture du procès, il faisait face à 19 chefs, mais le juge qui entend la cause a abandonné deux d’entre eux, soit celui d’avoir induit la police en erreur et un autre d’agression sexuelle à l’aide de cordes.

L'accusé a affirmé que, bien que le couple se livrait régulièrement à des pratiques sexuelles liées au sadomasochisme, ces relations étaient consensuelles et ludiques.

Le magistrat a précisé que la Couronne pourrait présenter des versions modifiées de ces chefs d’accusation à une date ultérieure.

C’est Coleman qui était en contrôle, dit Boyle

Lors de son témoignage, l’accusé a raconté l’histoire de sa relation avec Mme Coleman à partir de leur voyage en Asie du Sud en 2012.

Il a raconté ne jamais avoir induit Mme Coleman en erreur au sujet de leur voyage en Afghanistan, contredisant ainsi le témoignage de son ex-femme.

D’après M. Boyle, Caitlan Coleman a menti à ses parents sur leur destination parce qu’elle ne voulait pas qu’ils sachent que le couple se rendait dans un pays dévasté par la guerre.

M. Boyle a ajouté que sa femme à l’époque était en contrôle de la situation en tout temps, puisqu’elle traînait leurs passeports et leur argent parce que les femmes sont moins à risque de se faire fouiller ou attaquer .

Boyle nie avoir été abusif

L’accusé a également affirmé lors de son témoignage que ses ravisseurs lui ont offert de le libérer à maintes reprises. M. Boyle aurait toutefois refusé, puisqu'il ne voulait pas abandonner sa femme et leurs enfants nés en captivité.

Il a nié fermement avoir été abusif envers Mme Coleman durant leur détention, allant même jusqu’à dire que c’est plutôt elle qui le maltraitait émotionnellement et physiquement. M. Boyle aurait dit à sa femme à plusieurs reprises qu’une fois libéré, il demanderait le divorce.