Sherbrooke seule en lice pour les Jeux du Québec d'hiver de 2023

L'organisation doit maintenant évaluer ses sites de compétition, d’alimentation et d’hébergement notamment afin de mesurer la capacité d’accueil de Sherbrooke.

Le conseiller municipal et président du comité du sport et du plein air de Sherbrooke, Vincent Boutin, se réjouit de la nouvelle, mais prévient qu'il ne faut pas crier victoire trop vite.

Ça ne veut pas dire que c'est 100% officiel. Il nous reste des étapes à compléter. De son côté, Sports Québec veut savoir si on a les infrastructures nécessaires pour obtenir les jeux. De notre côté, on doit vérifier au niveau du montage financier si les chiffres tiennent la route et si on a la capacité financière de réaliser ces jeux, mais mon sentiment, c'est qu'on a tout en main pour en faire un succès , a expliqué Vincent Boutin.

Le conseiller municipal Vincent Boutin Photo : Radio-Canada

Sherbrooke a soumis sa candidature pour obtenir les Jeux du Québec à l'hiver 2023 en juillet dernier après avoir échoué dans sa tentative de tenir les Jeux de la francophonie en 2021.

Le conseil municipal étudiera au cours des prochaines semaines les besoins en infrastructures afin de déterminer les coûts associés à l'organisation d'un tel événement. Les jeux rassemblent une soixantaine de fédérations sportives et près de 3000 athlètes chaque année.

Les élus de Sherbrooke ont par ailleurs offert leur appui par l'entremise d'une résolution à Drummondville, qui souhaite obtenir les Jeux du Québec d'été 2022.