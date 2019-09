Découvrez WeChat : un nouveau joueur sur la scène politique canadienne

L’application chinoise WeChat compte plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde, dépassant de loin Twitter et se rapprochant du géant américain Facebook. La forte présence d’une diaspora chinoise dans certaines circonscriptions canadiennes soulève la question : quel sera le rôle de WeChat et de cette diaspora numérique dans l’élection fédérale de cet automne?