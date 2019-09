Des organismes communautaires de Saint-Jean-Eudes lancent un appel à l’aide

Les organismes communautaires qui oeuvrent dans le pavillon Pedneault du secteur Saint-Jean-Eudes à Saguenay lancent un appel à l'aide à la Ville pour quitter le bâtiment le plus vite possible. Après la fermeture définitive de la Soupière d'Arvida cet été, la Société Saint-Vincent-de-Paul, la Joujouthèque et les Petits frères de Saguenay disent que le bâtiment est insalubre.