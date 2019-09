Son chat enterré à 300 kilomètres de chez elle

Natalie Bolduc, une retraitée de Windsor, pensait pouvoir rendre visite à son chat au cimetière animalier une fois par semaine. Mais, à son plus grand désarroi, son chat a été enterré dans un emplacement situé à plusieurs heures en voiture de chez elle, et ce, sans qu'elle soit tenue au courant. Elle n'est pas la seule à avoir eu cette mauvaise surprise.

Choisir d’opérer ou d’euthanasier son chat était une décision douloureuse pour Natalie Bolduc, prise, selon elle, sous la pression d’un vétérinaire stressant. [Il avait] l’air de vouloir que je me décide rapidement. [...] Je me sentais mise sous pression pour que je n’aie pas le temps de penser.

Mme Bolduc raconte qu'elle a opté pour un service de crémation simple à la clinique vétérinaire de Windsor Walker Road Animal Hospital.

Moi je suis une cliente de Windsor, je fais traiter mon chat à Windsor, je sais qu’il y a des cimetières, des Pet Memorials pour les animaux à Windsor, [...] j’avais déjà vu ça dans l’annuaire il y a quelques années, ce qui fait que j’avais confiance , confie Natalie Bolduc, pensant que son chat serait, en toute logique, enterré à Windsor.

Une mauvaise surprise

C'est finalement quinze jours plus tard que Mme Bolduc apprend à la clinique que les cendres de son chat sont à Guelph.

Je l’aimais ce chat-là , s’attriste Mme Bolduc.

Ça a été une épreuve de m’en séparer. Et là je me fais dire que les cendres sont à 300 km de chez moi... J'en étais assommée. Natalie Bolduc, retraitée

Docteur Sekhon, propriétaire d’une autre clinique vétérinaire à Windsor, Ambassador Animal Hospital, explique que la plupart des cliniques vétérinaires de la région utilisent les services de Gateway Pet Memorial, une entreprise établie depuis 1996 à Guelph.

Il explique que, selon un protocole mis en place depuis des années, l'entreprise Gateway Pet Memorial vient récupérer les corps des animaux euthanasiés dans les cliniques vétérinaires locales afin de les enterrer ou les incinérer notamment dans deux cimetières, situés près de London et près de Brockville.

Docteur Sekhon indique que peu de personnes se sont plaintes d’avoir eu leur animal de compagnie enterré ou incinéré loin de Windsor.

Une situation courante

Pourtant, selon Ron Beattie, l'expérience de Mme Bolduc est au contraire très fréquente.

En tant que gérant de Windsor Precious Pet Cremation, un cimetière et service de crémation local fondé il y a cinq ans à Windsor, M. Beattie affirme recevoir des appels environ toutes les deux semaines de personnes pensant que leur animal de compagnie a été confié à Windsor Precious Pet Cremation.

Janet Lefler et Ron Beattie, de l'entreprise Windsor Precious Pet Cremation. Photo : Fournie par Janet Lefler

[Les clients] nous appellent, disent : “c’est à propos de mon animal de compagnie, vous l’avez et on se demandait pourquoi on ne l’a pas encore récupéré".

Ron Beattie estime que les cliniques vétérinaires devraient davantage communiquer les informations sur l'emplacement des dépouilles aux propriétaires des animaux.

Je ne sais pas pourquoi [les vétérinaires] ne leur disent pas , s'interroge M. Beattie. Selon lui, le problème est que la plupart des vétérinaires de l’Ontario sont formés à l’Université de Guelph, et que cela crée un petit club d’entre-soi .

Docteur Sekhon affirme toutefois que le fait de faire appel à Gateway relève davantage d'une pratique ancrée dans les habitudes.

Le chapitre local de la Société de protection des animaux, qui utilisait aussi les services de Gateway Pet Memorial, a décidé de travailler avec Precious Pet Cremation. Ils gardent non seulement les animaux de compagnie dans la région, mais ils permettent de retourner beaucoup plus rapidement les restes de crémations privées , a indiqué l'organisme dans un courriel.

Pas assez de communication

Paul Sekhon admet qu'il est possible que certains clients qui ont fait euthanasier et incinérer leur animal de compagnie ne réalisent pas forcément… C’est possible, je ne dis pas que ça n’arrive jamais.

Mme Bolduc souligne par ailleurs que quand les clients font euthanasier un animal qu’ils aiment, ils ont très hâte de payer et de s’en aller. On risque de s’effondrer en larmes, de se donner en spectacle.

Pour cette raison d'ailleurs que Paul Sekhon admet qu’il est en général assez réticent à trop entrer dans les détails avec ses clients quant à l’endroit où les restes des animaux vont être disposés.

Maintenant, je vais tâcher de faire de cette discussion une procédure routinière pour dire [aux clients] que, “juste pour prévenir, cet animal, après l’euthanasie, sera envoyé à Guelph pour la crémation”, assure-t-il, dans le but d'éviter des malentendus à l'avenir.

Je n'aurais jamais accepté ça si [la secrétaire] m’avait dit “je vous avertis, le site funéraire il est à Guelph”, j’aurais annulé le rendez-vous , insiste Mme Bolduc, qui affirme par ailleurs avoir engagé un avocat pour poursuivre la clinique vétérinaire Walker Road Animal Hospital devant les tribunaux.

La clinique vétérinaire Walker Road Animal Hospital n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue.