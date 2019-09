Qui est Lioubov Sobol, l’étoile montante de l’opposition en Russie?

C’est dimanche que les Moscovites seront appelés à choisir les membres du conseil de la ville, un scrutin qui normalement suscite peu d’attention et ne donne lieu à aucune controverse. Or, la décision de la commission électorale de bloquer la candidature d’une soixantaine d’indépendants susceptibles de gagner a provoqué la colère et donné lieu aux plus importantes manifestations vues à Moscou depuis 2012. Lioubov Sobol, une avocate de 31 ans, est devenue le visage de ce mouvement et une des principales figures de la contestation anti-Poutine.