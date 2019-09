L'action des minières de la région en forte hausse

Le prix de l'or s'est grandement apprécié depuis le début du mois de juin. Dans ce contexte, les titres boursiers de plusieurs minières qui sont en opération en Abitibi-Témiscamingue ont monté en flèche entre le 30 mai 2019 et le 3 septembre dernier.

Les compagnies Iamgold, Agnico Eagle, Eldorado Gold ou encore Hecla Québec ont toutes vu la valeur de leur action augmenter d'au moins 43 % cet été. Il s'agit de hausses dont profiteront plusieurs employés des producteurs d'or de la région, alors que certains d'entre eux ont des programmes d'achats d'actions.

C'est Eldorado Gold, qui opère la mine Lamaque, qui s'est démarquée le plus avec une hausse de près de 150 %. L'action est passée de 5 à plus de 12 $.

Trois facteurs expliquent cette hausse, explique l'analyste financier Steven Butler, qui travaille pour GMP Securities à Toronto. La première des choses est le cours de l'or, qui a atteint des sommets au cours des derniers mois.

Il y a également le démarrage de la mine Lamaque, puis enfin, le plus important selon M. Buttler, les élections survenues en Grèce ce printemps. Il faut savoir qu'Eldorado Gold possède plusieurs projets en Grèce, incluant des mines en opération et des projets d'exploration.

Les Grecs ont élu un gouvernement dont les politiques sont davantage pro-économie. Le changement politique en Grèce est la principale raison pour laquelle l'action s'est appréciée autant. Les perceptions envers l'entreprise seront meilleures et ça sera positif pour leurs projets qui sont en développement , explique-t-il.

Agnico Eagle fracasse son plafond historique

L'un des plus gros employeurs de la région, Agnico Eagle, qui opère notamment la mine LaRonde, a fracassé son propre sommet historique la semaine dernière et a vu son action se transiger plus haut que 85,24 $.

J'aime cette action parce qu'elle offre évidemment beaucoup de croissance , fait remarquer Steven Buttler, énumérant à la fois les projets LaRonde et ceux déployés dans le Nord canadien, Amaruk et Meliadine.

Coulée d'or à la mine La Ronde d'Agnico Eagle (archives) Photo : Gracieuseté Agnico Eagle

Les liquidités sont en hausse et la croissance de l'entreprise est bien contrôlée. Ce qui me plaît avec Agnico Eagle, c'est qu'elle a une très bonne culture d'entreprise et les employés sont satisfaits de leur employeur, ajoute-t-il.

Iamgold en attente d'un plan

Les actionnaires d'Iamgold ont également eu l'occasion de se réjouir cet été avec une poussée de 51 % depuis la fin du mois de mai. L'analyste Steven Buttler reconnaît que la minière a connu des difficultés avec sa mine Westwood, notamment avec le contrôle des sols, problématique bien connue dans la région, mais cela dit, il croit que Westwood va réussir à s'en sortir.

Nous sommes en attente d'un plan de minage réaliste d'ici la fin de l'année pour nous prononcer sur le titre d'Iamgold. Le plan prévoira peut-être moins de production que dans le précédent et c'est pour ça que le marché a peut-être été un prudent avec Iamgold.

Nous croyons que dans le temps, il seront en mesure de faire le travail de façon un peu plus efficacement que ça s'est fait dans le passé , ajoute M. Buttler.

L'or s'envole

Si le titre des minières opérant dans la région a pu faire profiter leurs propriétaires, c'est en partie en raison du cours de l'or qui a connu un bel été aussi.

Le 30 mai, l'once d'or valait 1287 $ américains. Le 3 septembre, la même once était évaluée à 1544 $ américains, sa plus haute valeur depuis avril 2013.

Matthieu Arseneau, économiste en chef adjoint à la Banque Nationale Photo : gracieuseté

Dans un contexte d'incertitudes géopolitiques comme on connaît actuellement avec la guerre commerciale qui s'intensifie entre la Chine et les États-Unis, l'or tend à aller vers le haut , spécifie l'économiste en chef adjoint à la Banque Nationale, Matthieu Arseneau.

Son entreprise estime les chances d'une récession dans les 12 prochains mois à 30 %. Dans un tel cas, l'or pourrait s'apprécier davantage également.

Au contraire, une accalmie dans les tensions géopolitiques pourrait calmer la progression de l'or.