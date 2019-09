Le Collège Mathieu, une institution postsecondaire avec des campus à Regina, Saskatoon et Gravelbourg, a reçu 247 inscriptions cette année, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à l'an passé, selon Francis Kasongo. Une réalité expliquée en partie par le fait que le collège recrute dorénavant dans un bassin plus large. « Notre institution est par et pour les francophones, les Fransaskois, mais nous accueillons des étudiants d’ailleurs aussi, d’autres provinces et des étudiants internationaux », indique le directeur de l’établissement en entrevue à l'émission Point du Jour.

Le collège mise d’ailleurs sur l’international. « Nous avons un plan stratégique qui comprend le recrutement parce que nous voulons être un peu plus agressifs au niveau national et même international, car nous sommes un peu en retard par rapport à d’autres institutions francophones », admet Francis Kasongo.

Pour recruter, le collège met aussi l’accent sur la diversité de ces programmes. D’un seul programme en 2004, il en propose maintenant huit, dans divers domaines comme la santé, l’éducation ou encore l’administration.

À ce stade, nous pouvons être très fiers de ce que nous avons accompli depuis une dizaine d’années. Francis Kasongo, directeur général du Collège Mathieu

La nouveauté cette année est le programme bilingue de science infirmière auxiliaire autorisée. « Depuis hier, ce n’est plus un projet, il est maintenant effectif », annonce Francis Kasongo. Ce programme, développé en partenariat avec Saskatchewan Polytechnic, permet de réaliser deux ans d’étude au collège avant de poursuivre au sein de l’Université de Regina.

Le programme de journalisme est lui toujours en préparation. « Ce programme a été retardé d’une année, mais nous avons décidé d’ouvrir les inscriptions dès cet automne, précise Francis Kasongo. Nous voulons finaliser certaines modalités administratives avec notre partenaire, la Cité collégiale [d'Ottawa] ».

De l’espoir

Le directeur du collège est très optimiste pour l’avenir. Il insiste sur le fait que « sur le plan académique [l'établissement] est structuré ».

Cependant, il est conscient des défis qu’il reste à relever au sein de l’école, « notamment au niveau du rajeunissement de nos infrastructures, au niveau des ressources financières, au niveau des ressources humaines, nous continuons à travailler ».

Avec les annonces de mercredi matin sur le financement des écoles de minorités linguistiques, il s’attend à une bonification du financement de base du collège.