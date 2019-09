Les employés de la Sépaq rejettent à près de 60 % l'entente de principe

Pour bien des observateurs, ce revers était appréhendé. Mardi, Radio-Canada révélait que des employés étaient profondément déçus du contenu de l'entente. Selon eux, elle aurait eu pour effet de diminuer leur pouvoir d'achat.

Même si ce n'était pas « l'entente du siècle », le président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Christian Daigle, croyait avoir une entente « acceptable » entre les mains. Il prend acte du résultat.

Au global, on voit que la plupart des gens qui se sont déplacés et qui sont venus voter, ce n'était pas quelque chose qui était acceptable pour eux.

M. Daigle reconnaît que l'aspect salarial a passé de travers. Même si les investissements additionnels se chiffraient à 20 millions de dollars, selon lui, les hausses de salaire individuelles pouvaient paraître bien petites aux yeux de certains.

Réunis à Québec mercredi et jeudi, les délégués ont maintenant pour tâche d'établir le bon diagnostic avant de retourner à la table de négociation.

« Est-ce que c'est vraiment juste du monétaire ou il y a d'autres aspects normatifs également qu'il faudrait travailler? C'est tout ça qu'on va évaluer aujourd'hui et demain », indique M. Daigle.

On va pouvoir ensuite retourner à la table de négociation et faire des demandes plus proches de ce que les gens voulaient comme finalité.

Christian Daigle, président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec