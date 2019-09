Les 17 projets finalistes du budget participatif de Rimouski dévoilés

Le budget participatif dispose d'une enveloppe de 200 000 $. Il se décline en deux volets, soit le volet jeunesse et le volet général.

Selon la coordonnatrice de projet à la Ville de Rimouski, Émilie St-Pierre, c'est la première fois que des projets sont soumis dans le volet jeunesse.

Cette année, la Ville en a reçu cinq de la part de jeunes de 13 à 17 ans.

On sent que les jeunes sont de plus en plus interpellés à changer la face de leur municipalité.

Émilie St-Pierre, coordonnatrice de projet à la Ville de Rimouski