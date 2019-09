La fermeture d'une scierie montre la transformation de l'industrie forestière en C.-B.

Le vice-président et chef forestier d'Interfor, Richard J. Slaco, reconnaît l'impact de la fermeture de la scierie sur ses 130 employés. Il précise que l'entreprise s'impliquera dans la recherche d'occasions de placement d'employés dans les autres scieries d'Interfor et dans celles d'autres compagnies.

Le porte-parole souligne cependant que cette fermeture s'inscrit dans la stratégie de réorganisation d'Interfor, qui comprend l'augmentation de l'approvisionnement en rondins d'Acorn à Delta, sa dernière scierie le long de la côte britanno-colombienne. L'usine coupe du bois pruche et douglas vert, principalement pour le marché de l'habitation japonais.

Une industrie forestière obligée de s'adapter

L'industrie forestière de la province souffre du manque de bois disponible, des coûts d'exploitation élevés et de l'imposition de droits de douane de 20 % par les États-Unis sur les importations de bois d'oeuvre, note Richard J. Slaco.

Le professeur en politique forestière Luc Bouthillier, de l'Université Laval, n'est pas surpris de la décision d'Interfor.

Les établissements de la côte sont des établissements vieillissants qui sont équipés pour transformer du très gros bois. Luc Bouthillier, professeur, Université Laval

L'expert fait remarquer que le nombre de grosses billes de bois a beaucoup diminué au fil des ans et que les arbres plusieurs fois centenaires se font plus rares.

Un scierie à Mackenzie, en Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada / Yvan Côté

Les scieries de la province, dit-il, devraient investir pour transformer des arbres de plus petits diamètres, ce qui signifie des dépenses qui s'élèvent à des centaines de millions de dollars, voire des milliards.

Compte-tenu des perspectives de marché, financièrement c'est assez difficile de justifier ça. Luc Bouthillier, professeur, Université Laval

Dans le cas d'Interfor, l'expert souligne que plus de la moitié des usines et des billes de bois de l'entreprise sont aux États-Unis. La transformation du bois se fait dans des installations ultramodernes, en Georgie et en Caroline du Sud, qui génèrent des profits importants pour la compagnie.

Une part de l'économie de la province

Selon le professeur en économie, Julien Picault, de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) dans l'Okanagan, le poids de l'industrie forestière dans l'économie provinciale reste notable, mais il diminue.

Mais pour certaines régions, certaines localités, ça reste une industrie très importante Julien Picault, professeur en économie à l'Université de l'UBC dans l'Okanagan

Il ajoute que l'activité se régionalise, mais que la province a intérêt à la conserver.

Parmi ses plus récents changements au secteur, le gouvernement provincial a mis en place une interdiction d'exporter des rondins de cèdres et de cyprès, ainsi qu'une limite aux exportations de rondins des terres de la Couronne.