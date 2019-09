Le ministre fédéral des Transports Marc Garneau mis en demeure à Lac-Mégantic

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et l'inspecteur ferroviaire Jean-René Gagnon ont été mis en demeure mardi par la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic, qui les somme de mettre fin immédiatement au transport de matières dangereuses sur le tronçon de chemin de fer reliant Lac-Mégantic à Farnham.

La Coalition souhaite que le transport de matières dangereuses soit suspendu jusqu'à ce que les plus de 250 rails défectueux répertoriés par l'inspecteur de Transport Canada soient réparés par la compagnie Central Maine and Quebec Railway (CMQR), qui opère le chemin de fer.

On n’a plus le choix d'intervenir directement de façon juridique. On considère que la population de Lac-Mégantic et de toute l’Estrie est en danger réel de déraillement de train , soutient le porte-parole de la Coalition, Robert Bellefleur.

Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic Photo : Radio-Canada

Dans un avis transmis par Transport Canada à la CMQR en mai, Jean-René Gagnon relevait « plusieurs situations et préoccupations urgentes » qui requièrent « des réparations immédiates » sur le tronçon de chemin de fer reliant Farnham à Lac-Mégantic.

Ç’a été fait en mai et quatre mois plus tard, les réparations ne sont toujours pas complétées ou faites de manière satisfaisante , déplore M. Bellefleur.

Je pense que le CMQR a assez joué avec nos vies et c’est le temps qu’on mette un terme à ça , soutient de son côté Richard Poirier, un membre de la Coalition.

La loi prévoit que les inspecteurs de Transport Canada peuvent fermer une voie ferrée à certaines matières s'ils jugent qu'il existe un risque imminent, explique Me Daniel Larochelle, qui représente la Coalition.

Ce qui est demandé, c’est que l’inspecteur agisse dans le cadre de ses fonctions, ce qui n’est pas le cas actuellement selon notre client. Il y a eu un laisser-aller. Des avis ont été envoyés, mais ils semblent avoir été ignorés par la compagnie ferroviaire. Me Daniel Larochelle

La Coalition entend demander une injonction mandatoire si elle n'a aucune réponse satisfaisante du ministre Marc Garneau et de Jean-René Gagnon à l'intérieur des deux prochaines semaines.

Si on n’a pas de réponse d’ici une dizaine de jours, on va pouvoir intenter la procédure appropriée , laisse savoir Me Jean-Claude Boutin, qui agit à titre d'avocat-conseil.

Me Daniel Larochelle Photo : Radio-Canada

Si elle est acceptée, l'injonction mandatoire suspendrait automatiquement le transport de matières dangereuses sur le tronçon jusqu'à la fin des procédures judiciaires. Aucune démarche juridique n'a été entreprise à l'égard de la CMQR.

À l’heure où on se parle, il appartient au ministre d’assumer la responsabilité de la sécurité ferroviaire, indique Robert Bellefleur. Nous, nous n'avons plus confiance en les compagnies ferroviaires comme la CMQR. Pour nous, on peut la comparer à la MMA à l’heure actuelle.

Ce dernier déplore également le manque de soutien des élus de Lac-Mégantic, de Nantes, de Frontenac et de la MRC du Granit.

Je ne peux pas m’expliquer que par simple principe de précaution, nos autorités ne demandent pas l’arrêt immédiat du transport de matières dangereuses ici quand on vient, le 24 août dernier, de subir deux déraillements de wagon sur la même ligne , peste Robert Bellefleur.

Le bureau de Marc Garneau a accusé réception de la demande d'entrevue de Radio-Canada, mais le ministre n'avait toujours pas réagi en fin d'après-midi mercredi.