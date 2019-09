Allégations de profilage : l’Université d’Ottawa revoit certaines pratiques

Jamal Boyce avait raconté avoir été approché par des agents du Service de la protection de l’Université d'Ottawa alors qu’il faisait de la planche à roulettes sur le campus. Les gardiens de sécurité lui auraient alors demandé de leur présenter une pièce d’identité.

N’ayant pas un tel document en sa possession, M. Boyce aurait commencé à s’éloigner et les tensions auraient escaladé à partir de ce moment, jusqu’à l’arrestation de l’étudiant.

L’Université a soigneusement revu l’interprétation et l’application du règlement 33 [portant sur la sûreté], notamment l’article 8, en vertu duquel le Service de la protection peut exiger une preuve d’identité des personnes qui se trouvent sur le campus , a souligné la maison d’enseignement dans un communiqué publié mercredi.

En vertu des nouvelles lignes directrices, les agents de sécurité peuvent demander une pièce d’identité, entre autres, dans les contextes suivants : « Lorsque le Service de la protection reçoit un appel concernant une demande d’aide ou le signalement d’un incident, pour faciliter le suivi auprès de l’appelant »;

« Lorsqu’une personne présente une demande au Service de la protection dans le but d’accéder à des locaux sur le campus [...] où le public n’est pas normalement invité ou dont l’accès ne lui est pas normalement permis afin de confirmer que la personne est autorisée à accéder auxdits locaux »;

« Lorsque que le personnel du Service de la protection traite un incident en cours, ou lorsqu’il effectue le suivi relativement à un tel incident, dans la mesure où la personne à laquelle les renseignements demandés est un témoin ou qu’elle possède des renseignements sur l’incident, ou qu’elle peut contribuer au suivi effectué par le Service de la protection, à condition que la personne ne soit pas soupçonnée d’avoir commis des actes répréhensibles »;

« Lorsque le personnel du Service de la protection vient en aide à une personne, par exemple lorsqu’une personne est victime d’un incident en cours lié à un problème de santé ou de santé mentale et que la vérification de l’identité de cette personne est nécessaire pour lui apporter efficacement une aide adéquate ».

Source : Université d'Ottawa

La politique revue et corrigée concernant les demandes d’identification (Nouvelle fenêtre) précise aussi que le personnel du Service de protection doit divulguer à la personne interpellée la raison pour laquelle on lui demande une pièce d’identité.

Le Service doit aussi indiquer à la personne interpellée qu’elle peut choisir de ne pas fournir ses renseignements d’identification, à moins que le fait de l’en informer ne compromette la sécurité d’une personne .

Meilleure formation, meilleurs mécanismes de traitement des plaintes

L’Université a également indiqué avoir offert une formation aux agents de son Service de protection sur les préjugés inconscients et a assuré qu’ils ont participé à une séance d’information sur l’équité, la diversité et l’inclusion qui comprenait une discussion sur l’identité sociale, les différences visibles et invisibles, le pouvoir, les privilèges et l’intersectionnalité de ces notions .

Qui plus est, il y a maintenant trois avenues possibles pour les personnes qui affirment avoir été traitées injustement par les services de sécurité sur le campus.

D’une part, il y a dorénavant un « système amélioré » de traitements des plaintes auprès du directeur du Service de protection. Il existe également le Bureau des droits de la personne de l’Université.

Il est aussi possible de faire appel à la Direction des services privés de sécurité et d’enquête du ministère du Solliciteur général. Cette instance externe s’adresse aux plaignants qui pensent qu’un intervenant a contrevenu à la Loi sur les services privés de sécurité et d’enquête ou à la réglementation .

Comité permanent au rectorat

L’Université a créé, au courant de l’été, le Comité du recteur pour un campus exempt de discrimination. Cette nouvelle entité a été mis[e] sur pied pour conseiller le recteur sur les moyens de combattre le racisme et de promouvoir la diversité, la tolérance et l’inclusion .

L’institution d'enseignement procédera à l’annonce de la composition du comité permanent plus tard, précise-t-on dans un communiqué.

L’enquêtrice nommée dans la foulée de l'arrestation de M. Boyce pour examiner l’affaire achève présentement la rédaction de son rapport. Celui-ci sera rendu public, a souligné l’Université.