Le Canada a un nouvel ambassadeur en Chine

Je suis heureux d’annoncer la nomination de Dominic Barton , a indiqué le premier ministre Justin Trudeau par voie de communiqué.

Dominic Barton devrait se rendre à Beijing pour assumer son rôle lorsque le gouvernement chinois aura officiellement accepté sa nomination.

M. Barton a présidé le conseil consultatif du ministre des Finances sur la croissance économique et a aidé le gouvernement Trudeau à élaborer ses politiques et stratégies économiques.

Il est également bien connu dans le monde du conseil en tant qu'associé directeur mondial au sein du cabinet McKinsey & Company.

Selon une biographie d'entreprise publiée en ligne, Dominic Barton a déjà passé du temps en Chine. Il était basé à Shanghai en tant que président de la société en Asie de 2004 à 2009.

Spécialiste de la région, il est la personne idéale pour représenter le Canada et favoriser les intérêts canadiens en cette période critique , a pour sa part communiqué la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

Une nomination à point nommé

Le Canada est sans ambassadeur en Chine depuis janvier, lorsque le premier ministre Justin Trudeau a congédié John McCallum.

L'ancien ministre devenu diplomate a été relevé de ses fonctions après s'être prononcé publiquement à deux reprises sur l'action en justice intentée contre la directrice financière de l'entreprise Huawei, Meng Wanzhou.

L'arrestation de Meng Wanzhou, à la suite d'une demande d'extradition des États-Unis, ainsi que la détention par la Chine de deux Canadiens ont provoqué une crise diplomatique entre les deux pays.

La relation entre le Canada et la Chine est importante, et je ne ménagerai aucun effort pour représenter notre grand pays et pour résoudre les problèmes actuels , a exprimé Dominic Barton dans un communiqué.

Sa nomination a notamment été bien reçue par le Conseil d’affaires Canada-Chine, qui a souligné la « profonde connaissance » de Dominic Barton des objectifs et des priorités des deux pays.

Selon un ancien ambassadeur canadien en Chine, Guy Saint-Jacques, Dominic Barton avait déjà été pressenti pour le remplacer, mais il avait refusé. Il ne parle pas le mandarin, selon lui, mais a de bons contacts avec les dirigeants chinois, un atout en cette période tendue.