La Place des Arts du Grand Sudbury sollicite la Ville pour obtenir une marge de crédit

Un rapport élaboré par les fonctionnaires de la Ville du Grand Sudbury indique que la Place des Arts a entrepris des démarches afin d’obtenir la marge de crédit auprès de la Caisse populaire Voyageurs.

Pour y avoir accès, la Place des Arts veut hypothéquer son bail avec la Ville, qui est toujours propriétaire du terrain où sera érigé le nouvel édifice qui abritera l’organisme.

La Ville du Grand Sudbury doit donc donner son accord pour qu’un tel prêt soit accordé à la Place des Arts.

Le rapport indique également que les responsables de la Place des Arts ont assuré à la Ville que la somme serait uniquement destinée aux travaux de construction et non à des tâches administratives.

La construction de l’édifice de la Place des Arts du Grand Sudbury est censée coûter 30 millions de dollars au total et le projet a déjà obtenu l’appui financier de la Ville du Grand Sudbury ainsi que des gouvernements provincial et fédéral.

Les modalités de l’aide gouvernementale

En décembre 2016, les élus du Grand Sudbury ont approuvé l’octroi de la somme 5 millions de dollars à la Place des Arts pour la construction de son édifice.

Jusqu’à présent, la Ville n’a effectué qu’un seul versement à l’organisme et devrait en faire un deuxième de 1 million de dollars au cours des prochaines semaines , selon le rapport des fonctionnaires municipaux.

Un troisième versement de 1,5 million de dollars sera fait au printemps 2020, lorsque la moitié des travaux de construction auront déjà été conclus.

L'édifice de la Place des Arts du Grand Sudbury sera érigé à l'angle des rues Larch et Elgin, au centre-ville. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Plusieurs des programmes gouvernementaux par lesquels la Place des Arts recevra l’aide qui lui a été promise fonctionnent toutefois autrement, et offrent des remboursements de l’argent déjà dépensé plutôt que de simples versements d’argent.

Dans le but d’alléger la marge de crédit et ainsi d’atténuer les risques associés au prêt, la Place des Arts explore avec ses partenaires au Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien l’option de verser d’avance autant d’argent promis que possible au cours des années fiscales 2019-2020 et 2020-2021, à mesure que des étapes importantes seront franchies dans le projet , peut-on lire dans le rapport.

Des risques à prévoir

Le document de la Ville fait aussi état du scénario dans lequel la Place des Arts pourrait être incapable de rembourser l’argent que lui prêterait la Caisse populaire Voyageurs, notamment en cas de dépenses excédant les sommes prévues dans le budget ou si jamais les bailleurs de fonds réduisent de manière imprévue l’aide financière promise.

Dans de tels cas, le prêteur pourrait devoir appliquer ses mesures correctives [...] qui pourraient inclure : la saisie des loyers versés à la Place des Arts [...], la forclusion de la participation de la Place des Arts dans le bail [...], la mise en place d’une agence de gestion , peut-on y lire.

La Ville pourrait aussi choisir de soutenir la Place des Arts autrement, en devenant cosignataire d’un prêt bancaire et en se portant également responsable du remboursement, mais le rapport ne préconise pas cette option.

En ce moment, l’hypothèque du bail est l’option la plus rapide et qui comporte le moins de risques , est-il écrit dans le document.

Le rapport prévient que s’ils se prononçaient contre l’hypothèque du bail, les élus municipaux créeraient un important obstacle au projet de construction, qui accuse déjà des retards.

[La Place des Arts] ne pourrait pas payer les frais de construction à l’avance, et ne pourrait donc pas se faire rembourser par les autres bailleurs de fonds, ce qui mettrait en péril le projet entier, et la contribution significative de la Ville même, qui a offert le terrain, des fonds opérationnels et du soutien en nature. Extrait du rapport de la Ville du Grand Sudbury

Pourquoi la Place des Arts n’est pas propriétaire du terrain?

L’ancien terrain de stationnement qui se trouve à l’angle des rues Larch et Elgin dans le centre-ville de Sudbury a été offert par la Ville à la Place des Arts dans le cadre d’une entente de bail d’une durée de 99 ans.

Même si l’édifice de la Place des Arts qui y sera érigé n’appartiendra donc pas à la Ville, le terrain lui appartiendra jusqu’en 2116.

Cela a été fait pour protéger les intérêts futurs de la Ville et pour garantir le droit de refus de la Ville si des changements de propriétaires ou de gestion associés à ces infrastructures surviennent, explique le rapport.

La Place des Arts n’est pas propriétaire du terrain et ne peut donc pas employer la valeur monétaire que représente le terrain pour avoir accès à une marge de crédit. Extrait du rapport de la Ville du Grand Sudbury

Le rapport précise que même si la Ville avait transféré le droit de propriété à la Place des Arts, sa valeur monétaire n’est que d’environ 600 000 $, ce qui ne représente pas un niveau suffisant de garantie pour une marge de crédit de 7,5 millions de dollars .