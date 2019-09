Ottawa renforce son plan d’action pour lutter contre la traite des personnes

Au total, Ottawa investira 75 millions de dollars sur six ans. Cet argent servira à proposer des services d’aide et de protection aux victimes et augmenter les moyens et les ressources nécessaires pour démasquer des trafiquants, démanteler des réseaux ainsi qu'engager des poursuites judiciaires.

À compter de ce mercredi, Shirley Cuillierrier est désignée personne responsable du dossier de la traite des personnes au sein du gouvernement. Elle devra apporter ses conseils et ses recommandations pour définir un plan de lutte efficace, ainsi que des campagnes de sensibilisation destinées au grand public.

Par traite des personnes, Ottawa fait référence à l’exploitation sexuelle et au travail forcé. Un phénomène qui, aux dires du ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, touche en majorité les femmes et les enfants, et notamment les personnes vulnérables issues des communautés autochtones.

« Dans 70 % des cas, les victimes ont 25 ans et moins », souligne-t-il.

Le ministre fédéral a fait ces annonces et ces déclarations mercredi matin, dans son fief électoral à Regina.