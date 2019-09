L'avenir du Château d'eau de Val-d'Or est incertain

La Ville ne compte pas effectuer à court terme les travaux de peinture nécessaire pour revamper cette structure qui est considérée, par certains, comme emblématique de la municipalité.

Plusieurs estiment que la structure du Château d'eau est un symbole important de la ville de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le coût des travaux anticipé est considéré comme démesuré par le conseil municipal. La restauration du château d'eau nécessiterait d'installer une toile pour récupérer la peinture décapée et ainsi éviter qu'elle se retrouve sur les propriétés voisines. C'est cela qui fait gonfler la facture, explique le maire, Pierre Corbeil. On est à se demander si on le garde ou on ne le garde pas.

On est toujours estomaqué devant l'ampleur de la facture, mais on n'a pas pris de décision finale Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil

Le château d'eau n'est pas utilisé actuellement et les travaux seraient davantage justifiés par un désir de conserver la structure comme patrimoine architectural. Cette structure serait par ailleurs toujours solide, malgré la rouille visible à la surface, selon M. Corbeil.

Les infrastructures qui ont toujours une utilité dans le bon fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable sont situées sous le château d'eau. Il y a un poste de surpression et ça, c'est capital pour s'assurer d'un équilibre dans les eaux d'aqueducs entre le haut-palier puis le bas palier , souligne M. Corbeil.

La municipalité ne pourrait donc pas se départir du terrain si le château est démantelé, mais pourrait donner une nouvelle vocation à celui-ci.