Forte croissance de l’achat de livres québécois le 12 août dernier

Les augmentations ont toujours été importantes depuis la première journée, variant de 214 % en 2014 à 483 % en 2015. Cependant, cette année, les ventes de la fiction québécoise ont été multipliées par 7,2. Ainsi, huit livres sur dix vendus en librairie indépendante étaient des livres québécois.

Gaspard, un système d’information sur les ventes offert par la BTLF, mesure les écarts en prenant la moyenne des ventes des 4 lundis qui ont précédé le 12 août dernier. Gaspard ne mesure que les ventes des librairies indépendantes. Celles de Renaud-Bray, Archambault et différents autres commerces qui vendent des livres ne sont pas pris en compte.

Selon les mêmes chiffres, ce sont les ventes de fiction québécoise qui bénéficie le plus de cette journée. L’augmentation a été de 905 % pour la littérature, 531 % pour la bande dessinée et 409 % pour les livres jeunesse.

La couverture du livre Ouvrir son coeur d'Alexie Morin Photo : Le Quartanier

Les 10 meilleures ventes de littérature Ouvrir son cœur, d’Alexie Morin La bête. Intégrale, de David Goudreault Ce qu’on respire sur Tatouine, de Jean-Christophe Réhel Dans son ombre, de Chrystine Brouillet Manikanetish, de Naomi Fontaine Marcher sur un Lego et autres raisons d’aimer la vie, de Stéphane Dompierre Le plongeur, de Stéphane Larue Querelle de Roberval, de Kevin Lambert La trajectoire des confettis, de Marie-Ève Thuot Nord Alice, de Marc Séguin

L'auteur et illustrateur Jacques Goldstyn Photo : La Pastèque

Les 10 meilleures ventes de livres jeunesse Les étoiles, de Jacques Goldstyn Simone sous les ronces, de Maude Nepveu-Villeneuve La chute de Sparte, de Biz Une patate à vélo, d’Élise Gravel Clovis est toujours tout nu, de Guylaine Guay et Orbie Tu peux, d’Élise Gravel Nos héroïnes. 40 portraits de femmes québécoises, d’Anaïs Barbeau-Lavallette Les héros de la canicule, d’André Marois La tribu qui pue, d’Élise Gravel

Selon La BTLF, avant 2014, pour chaque tranche de 100 $ dépensés en livres québécois (toutes catégories) le 12 août, on avait l’habitude de consacrer 9 $ pour la littérature québécoise et plus de 40 $ en livres scolaires, alors qu’après 2014, la dépense moyenne pour la littérature québécoise s’est élevée à 37 $ pour les six éditions du 12 août.

Geneviève O'Gleman dans le studio d'ICI Québec Photo : Radio-Canada / André-Anne Paré

Les 10 livres les plus vendus dans les autres catégories Les lunchs, de Geneviève O’Gleman Les retranchées, de Fanny Britt Pour l’amour de ma mère, de Boucar Diouf Forêt, identifier, cueillir, cuisiner, d’Ariane Paré-Legal La cuisine de Jean-Philippe, de Jean-Philippe Cyr À fleur de pots, les Trappeuses Plus de bonheur, moins du reste, de Josée-Anne Sarazin-Côté Les tranchées, de Fanny Britt Les brutes et les punaises, de Dominique Payette On ne peut plus rien dire, de Judith Lussier

Toujours selon les chiffres de Gaspard, le 12 août 2019 a non seulement fait bondir les ventes en quantité, aussi fait-il augmenter la variété des titres de fiction achetés. Le nombre de titres vendus double pratiquement par rapport à la moyenne des quatre lundis précédents. On achète plus de livres en plus grande variété et d’un plus grand nombre d’autrices et d’auteurs.

Par ailleurs, l’effet du 12 août se fait sentir partout dans la province, mais particulièrement dans la région de Québec qui a connu une augmentation de 1286 % des ventes en 2019. Dans la région montréalaise, l’augmentation a été de 679 % et 395 % dans les autres régions.

Le 12 août, j’achète un livre québécois, est une initiative de Patrice Cazeault et Amélie Dubé.