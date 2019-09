Desjardins accorde 154 000 $ à Exploramer

Cette somme sera injectée dans le projet de pérennisation du musée, qui vise à développer ses activités afin d'assurer son avenir.

Le projet comporte notamment l'achat d'un nouveau bateau, la mise à niveau des infrastructures, l'ajout d'un pavillon dédié aux requins du Saint-Laurent et d'un aquarium écosystémique et le développement du programme Fourchette bleue, qui fait la promotion de produits de la mer méconnus en vue d'une meilleure gestion des ressources marines.

Le musée espère toujours recevoir un financement récurrent, à la suite de la décision du ministère de la Culture et des Communications du Québec en 2016, d'exclure la muséologie à vocation scientifique de son champ de compétence.

De gauche à droite : le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, le président du conseil d'administration d'Exploramer, Gilles Thériault, le directeur général de la Caisse Desjardins de la Haute-Gaspésie, Denis Therrien, le vice-président Services aux membres et clients de la grande région de l'Est chez Desjardins, Olivier Longpré et la directrice générale d'Exploramer, Sandra Gauthier Photo : Radio-Canada / Michaële Perron-Langlais

Nous savons qu'il est essentiel d'offrir à la population de la Haute-Gaspésie et à ses visiteurs, des activités muséales et éducatives qui permettent une meilleure compréhension des sciences océanographiques et des enjeux du Saint-Laurent , a déclaré par communiqué le vice-président Services aux membres et clients de la grande région de l'Est chez Desjardins, Olivier Longpré.

Avec les informations de Michaele Perron-Langlais