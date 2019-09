Les travaux de la patinoire Bleu Blanc Bouge à Val-d'Or débuteront cet automne

La Ville amorce également les démarches afin de réaménager un bâtiment administratif situé aux abords de la future patinoire.

Il va y avoir excavation et remblais de matériaux dans l'aire de stationnement qui est adjacente au terrain de balle , résume le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil. Les travaux de construction de la patinoire s'effectueront quant à eux en 2020.

L'aire de stationnement deviendra le lieu de travaux d'excavation et de remblais de matériaux cet automne. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le bâtiment utilisé présentement par le Centre de gestion des équipements roulants sera aussi réaménagé pour devenir un lieu de services pour les utilisateurs de la patinoire. Les bureaux administratifs du Service Sports et plein air de la Ville se trouveront aussi dans ce lieu.

Étant donné la vocation actuelle et antérieure des infrastructures, la Ville doit toutefois procéder à des évaluations environnementales afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination.

Cela a déjà été un garage un municipal et il y avait autrefois l'entreposage de carburant, explique le maire, Pierre Corbeil. On ne pense pas qu'il y ait de contraintes majeures, mais on veut s'en assurer et faire le travail avec les études qu'ont a allouées ce soir.

Rappelons que les coûts de construction de la patinoire sont assumés par la Fondation des Canadiens pour l'enfance.