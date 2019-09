Une nouvelle clinique de santé mentale pour vétérans à l’Île-du-Prince-Édouard

Les services seront offerts aux vétérans, aux membres des Forces armées canadiennes et à ceux de la Gendarmerie royale du Canada.

Il s’agit d’une clinique satellite de celle de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, qui est administrée par le Réseau de santé Horizon.

Grâce au point de service satellite à Stratford, nous rapprochons les programmes de soutien, de traitement et de sensibilisation des vétérans de l'Île-du-Prince-Édouard , souligne le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, par voie de communiqué.

L'objectif de notre gouvernement est de s'assurer que tous les vétérans et les membres de leur famille ont accès aux services et au soutien dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, et de les aider avec tout le soin, la compassion et le respect qu'ils méritent , ajoute-t-il.

L’établissement offrira à ses patients des séances de thérapie individuelle et des séances de groupe pour le traitement de divers troubles de santé mentale, dont le syndrome de stress post‑traumatique, l'anxiété, la dépression et l'insomnie.

La clinique de Fredericton dessert le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. De mai 2008 à juillet 2019, elle a aidé 82 patients de l'Île-du-Prince-Édouard, soit des vétérans (78 %), des membres des Forces armées canadiennes (2 %) et des membres actifs de la GRC Gendarmerie royale du Canada (20 %), précise le communiqué du fédéral.

Le gouvernement estime que 4000 vétérans vivent à l'Île-du-Prince-Édouard.