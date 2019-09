Transport scolaire : une mère sans nouvelles de ses enfants pendant près de 2 h

Shirley Moore, mère de jumeaux de neuf ans, a attendu une heure au coin de la rue pour guetter l’autobus scolaire de ses enfants arriver mardi après-midi à Toronto.

J’étais très stressée. Je ne savais pas où était l’autobus et je n’arrivais pas à communiquer avec la compagnie d’autobus. J’appelle avec mon téléphone cellulaire, je regarde sur le site Internet, j’ai appelé l’autre compagnie qui conduit les autobus, je n’arrive à avoir personne, j’appelle l’école [qui ne répond pas]. Personne ne pouvait me dire où étaient mes enfants , déplore-t-elle.

Si Shirley Moore dit être consciente qu’il peut y avoir des retards la première semaine, elle dénonce le manque de communication de la part de l’école et de la compagnie d’autobus scolaire.

C’est ridicule. Ne pas avoir de communication de la compagnie, Francobus, après une heure et 45 minutes, je ne savais pas quoi faire et je ne pouvais joindre personne. [...] Je ne savais plus quoi faire, j’ai presque appelé la police.

Shirley Moore, parente d'élèves