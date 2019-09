Une enseignante de Caraquet remporte une distinction écologique

Ça fait chaud au coeur. Ça encourage seulement à continuer , dit-elle.

Le prix est une reconnaissance des initiatives écologiques qu’elle et ses élèves prennent à l’école. Leur premier projet nommé CitroNet a pour but d’encourager les gens à utiliser des produits nettoyants écologiques et qu’il est possible de fabriquer soi-même.

Rachel Robichaud recevra un prix du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick le 12 octobre à Fredericton. Photo : Facebook/Rachel Robichaud

Ça, ç’a vraiment fait boule de neige. On s’est rendu à Fredericton aussi avec un prix d’innovation. Ce ne sont pas des produits comme recettes miracles, c’est plus pour encourager les produits de base, comme le vinaigre et le soda. Les contenants sont déjà prêts à réutiliser chez vous. Il y a une brosse à linge toute durable et lavable. Le client qui l’achète va la réutiliser. On voudrait que chaque personne le fasse elle-même dans sa maison , explique Mme Robichaud.

Le recyclage du papier dans la Péninsule acadienne n’est pas encore étendu au secteur institutionnel, ajoute l’enseignante, mais un de ses élèves lui a proposé une solution pour réutiliser le papier dans l’école.

On a fait un prototype à la fin juin. On le mélange avec de l’eau. On fait une pâte et ensuite des blocs d’allumage. C’est plutôt de faire avec ce qu‘on peut tout de suite , précise Rachel Robichaud.

Je pense que les élèves sont une génération encore beaucoup plus conscientisée que nous. J’ai de l’espoir parce qu’il y a beaucoup d’éducation faite depuis maintenant la maternelle. Rachel Robichaud, enseignante

Le prix lui sera décerné durant le gala du 50e anniversaire du Conseil de conservation, qui aura lieu le 12 octobre à la galerie Beaverbrook à Fredericton.