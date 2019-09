Toujours des luttes pour l’éducation en français, 40 ans après l’école de la résistance

Plusieurs acteurs qui ont vécu ou été témoins de la crise scolaire de Penetanguishene souhaitent rappeler aux plus jeunes générations l’importance d’être résilients dans un contexte minoritaire comme en Ontario français.

L’école secondaire de la Huronie est un témoignage de ce qui peut être fait quand on travaille fort et en groupe. Mais surtout, il faut se rappeler que nos droits sont très fragiles. Micheline Marchand, ancienne élève, École secondaire de la Huronie

En 1979, 54 élèves se sont inscrits dans une école non reconnue par le ministère de l’Éducation. Un moyen de pression pour attirer l’attention du gouvernement provincial, devant le refus du conseil scolaire de Simcoe d’ouvrir une école secondaire de langue française.

Manifestation silencieuse devant Queen's Park le 11 octobre 1979. Photo : Photo d'archives de Julien Laramée

L’ancienne élève Micheline Marchand est optimiste. Elle a bon espoir que l’accès à l’éducation en français est une cause qui continue d’avancer en Ontario.

Mais elle a eu une pensée mardi pour l’école élémentaire de langue française de la région de Parry Sound qui a dû surmonter des embûches au cours des dernières semaines afin d’ouvrir ses portes à la rentrée scolaire.

On a de la difficulté parfois à faire comprendre à une municipalité, ou aux gens qui font partie de notre collectivité, de l’importance de cette éducation pour nous. C’est toujours à refaire, mais on avance , partage-t-elle.

Au cours de la soirée de commémorations mardi soir, plusieurs personnes présentes ont fait des parallèles entre la crise scolaire de 1979 et le mouvement de protestation actuel pour l’Université de l’Ontario français.

D'anciens élèves sont émus en écoutant la vidéo souvenir avec la chanson thème de l’École secondaire de la Huronie. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Depuis novembre 2018, avec la mise en veilleuse du projet de l’Université de l’Ontario français et l’abolition du Commissariat aux services en français par le gouvernement de Doug Ford, des milliers de Franco-Ontariens ont fait entendre leur mécontentement, notamment lors d’une série de manifestations partout en Ontario le 1er décembre.

Le militant franco-ontarien Basile Dorion, conseiller scolaire en 1979, se réjouit de ce mouvement qui s’est mis en branle, et qui, selon lui, a réveillé la communauté.

Il faut se poser des questions sérieuses comme communauté et ne pas avoir peur de confronter. Des questions qui sont difficiles. Basile Dorion, militant franco-ontarien

En préparant son discours pour la soirée de commémoration mardi soir, le directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Peter Hominuk a été surpris de voir les similarités dans les propos qui étaient tenus en 1979 lors de la crise scolaire. Il avait l’impression de lire un texte d’aujourd’hui .

Il faut toujours continuer à lutter et ne jamais tenir pour acquises nos institutions. C’est décevant que 40 ans plus tard on soit encore en train de mener les mêmes batailles. Peter Hominuk, directeur général, Assemblée de la francophonie de l’Ontario

À l’époque, la présidente de l’Association canadienne-française de l’Ontario (maintenant devenue l’AFO) était très investie dans le dossier de la crise scolaire de Penetanguishene. Peter Hominuk a lu mardi une citation de Jeannine Séguin.

Tout l’Ontario français s’est rallié derrière les efforts d’une population locale déterminée, infatigable, décidée à préserver sa langue et sa culture. L’appui s’est même étendu à l’ensemble du pays. Citation de Jeannine Séguin sur la crise scolaire de Penetanguishene, 1980

Les écoles élémentaires et secondaires du comté de Simcoe seront toutes invitées au cours de l’année à visiter l’exposition permanente dans les anciennes salles de classe de l’école de la résistance.

L’exposition relate les faits marquants de l’année scolaire de 1979-1980 à l’École secondaire de la Huronie et rend hommage aux familles et membres de la communauté impliqués, notamment par des photos et des reportages télé de l’époque.

Les deux salles d'exposition rendent hommage aux familles et membres de la communauté qui étaient impliqués dans la crise scolaire de Penetanguishene. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

La directrice générale de La Clé d’la Baie, Sylvia Bernard, souhaite ainsi laisser un legs à la communauté franco-ontarienne.

Elle affirme que les jeunes sont au cœur du projet et espère qu’ils comprendront la lutte que des gens ont faite avant eux pour leur permettre d’avoir accès à une éducation en français .

Je pense que la plus jeune génération ne réalise pas la chance qu’elle a de fréquenter une école secondaire francophone. Sylvia Bernard, directrice générale, La Clé d’la Baie

L’exposition permanente est ouverte au public les jours de semaine et des activités interactives seront organisées lors de visites scolaires.