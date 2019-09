Les résidences pour aînés, trouble-fêtes de l'immobilier ou outils de revitalisation?

L'ouverture de résidences pour aînés, comme le Château Bellevue à Amqui et la résidence des Bâtisseurs à Matane, inquiète souvent les villes et les propriétaires, qui craignent une crise immobilière. Or, les données démontrent que l'arrivée de ces résidences a plutôt des effets positifs insoupçonnés.

L'annonce de l'ouverture d'une résidence pour aînés s'accompagne bien souvent de certaines craintes : un grand nombre de propriétés seront mises en vente au même moment, ce qui peut faire chuter les prix, au grand dam des propriétaires qui peineront alors à vendre au prix espéré.

Ces craintes ne sont pas infondées, un ralentissement immobilier a notamment été observé à Matane, après l'ouverture de la résidence des Bâtisseurs.

C'est sûr que la venue des Bâtisseurs a créé un bouleversement au niveau immobilier, on est venu à un moment donné à Matane avec plus de 400 résidences à vendre donc c'est devenu vraiment un marché d'acheteur , admet le maire de Matane, Jérôme Landry.

Cette perspective inquiétait d'ailleurs la Ville d'Amqui et la MRC de la Matapédia, en vue de l'arrivée du Château Bellevue, qui a ouvert ses portes le 1er septembre.

Dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, le prix médian des maisons unifamiliales vendues dans la dernière année est évalué à 142 000 $. Photo : Radio-Canada

Une belle occasion pour les jeunes familles

Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, la baisse des prix des propriétés a permis à de jeunes familles qui n'auraient autrement pas eu les moyens d'acheter une maison de s'établir à Matane.

Il y a eu beaucoup de transactions, on a vu des nouvelles familles remplacer des aînés qui étaient dans des résidences privées, donc demeurant au centre-ville. J'ai vu un rajeunissement au centre-ville , observe M. Landry.

On compte actuellement 165 propriétés en vente à Matane et 45 à Amqui. À Matane, le prix médian des maisons unifamiliales vendues dans la dernière année est de 129 250 $. Cette information n'est pas disponible pour Amqui, mais pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, le prix médian de vente s'établit à 142 000 $. En comparaison, Rivière-du-Loup compte 161 propriétés sur le marché et le prix médian des maisons unifamiliales vendues dans la dernière année est évalué à 183 000 $. Source : Centris, le site web des courtiers et professionnels de l'immobilier au Québec

Contrairement à Matane, Amqui n'a pas vu de vague mise en vente de résidences.

En fait, sur la centaine de résidents du Château Bellevue, seulement 37 étaient propriétaires, selon le maire d'Amqui, Pierre D'Amours.

On compte actuellement 45 propriétés en vente à Amqui. Photo : Mario Pinard

Il ajoute qu'environ 60 % des maisons actuellement en vente à Amqui ont été construites avant 1980, ce qui est un avantage pour les jeunes familles qui souhaitent accéder à la propriété.

On peut penser que ce sont des maisons qui sont à vendre autour de 125 000$, 160 000 $. Donc, on est dans une zone où il y aura un intérêt certain pour des jeunes familles à faire une première acquisition , souligne M. D'Amours.

Vieillir près de chez soi

Jérôme Landry constate également un gain pour les aînés qui restent à Matane plutôt que d'aller vivre en résidence à Rimouski ou à Québec. C'est sans compter ceux qui avaient quitté la région et qui reviennent, depuis la construction de la résidence des Bâtisseurs au centre-ville.

On avait un exode des jeunes et des aînés. Là, on a stoppé l'exode des aînés et on a travaillé pour retenir nos jeunes qui viennent combler les nombreux postes à pourvoir et surprise, cette année la population augmente à Matane. Jérôme Landry, maire de Matane

Le maire de Matane, Jérôme Landry, estime que l'ouverture de la résidence des Bâtisseurs a permis d'augmenter la population de la ville. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Pierre D'Amours observe les mêmes retombées positives à Amqui. Si la majorité des résidents du Château Bellevue sont originaires de la ville, une vingtaine viennent d'ailleurs dans la MRC de la Matapédia, et cinq sont de l'extérieur de la région.

Par ailleurs, le maire espère que la soixantaine d'emplois créés à la résidence permettront également d'attirer de nouveaux arrivants à Amqui.

C'est comme si on venait de créer une petite PME pour Amqui. Idéalement, les gens qui viennent occuper ces emplois-là proviennent de l'extérieur de la Matapédia. C'est le scénario idéal qu'on vise, c'est ce sur quoi on va travailler , précise M. D'Amours.

Dès l'origine, on avait des inquiétudes au niveau du marché immobilier, mais on disait que le défi n'était pas le Château Bellevue, mais bien de créer de l'emploi. Pierre D'Amours, maire d'Amqui

Au niveau du marché immobilier, oui, il y a une légère fluctuation à la baisse, mais elle se gère relativement bien. Sans aucun doute, l'arrivée du Château Bellevue est une excellente nouvelle pour Amqui et la Matapédia , conclut M. D'Amours.

La baisse des prix se poursuit

À Matane comme à Amqui, le bilan est donc positif.

Même la baisse du prix des propriétés à Matane est vue plutôt comme un retour à la normale que comme un impact négatif par le maire. Il rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, la municipalité était aux prises avec une surévaluation du marché immobilier, notamment en raison du développement de l'industrie éolienne.

Il y a une dizaine d'années, il y a eu un boom entre autres avec Enercon et Marmen, le prix des maisons a augmenté considérablement. En 10 ans, des maisons ont doublé de valeur, alors les gens s'établissaient dans les municipalités environnantes. Pour nous, c'était difficile. On perdait entre 40 et 120 personnes par année , rappelle M. Landry.

Le directeur Analyse du marché pour l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, Charles Brant, confirme qu'il n'y a pas crise immobilière en Matanie ni dans la Matapédia. Selon lui, l'inventaire des propriétés sur le marché est adéquat par rapport à la taille de la population.