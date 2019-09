Un appel pour la fin des bouteilles d'eau dans les écoles

Ce qui me dérange d’abord, c’est le principe. Je pense qu’en 2019 avec les problèmes environnementaux et les changements climatiques, d’abord vendre des bouteilles d’eau, peu importe où ce sera, ça n’a pas sa place , a lancé Pascale Paulin en entrevue à La Matinale.

Pour la mère de deux enfants, vendre des bouteilles d’eau dans les écoles est à l’opposé de ce que les enseignants véhiculent pourtant en salle de classe.

Dans les salles de classe, à l’école, les enseignants font énormément d’efforts pour parler de protection de l’environnement aux enfants. Moi j’en ai deux qui arrivent à la maison et qui me parle des trois ‘’R’’: refuser le plastique, réutiliser et recycler régulièrement , a expliqué Mme Paulin.

Pascale Paulin, mère de deux enfants Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

Le district scolaire songe à « éliminer complètement » la vente de bouteilles d’eau dans les écoles. Dans un courriel, une porte-parole explique que plusieurs initiatives sont en place afin d’encourager les élèves à, entre autres, apporter leur propre bouteille réutilisable.

Plusieurs initiatives existent d’ailleurs dans les écoles afin d’encourager les élèves et le personnel à opter pour des bouteilles réutilisables et de diminuer les ventes de bouteilles d’eau à usage unique. De plus, les fontaines dans les nouvelles écoles sont conçues afin de permettre de remplir facilement les bouteilles d’eau réutilisables , a souligné Ghislaine Arsenault, directrice des relations stratégiques au district scolaire.

Par ailleurs, le représentant des élèves au sein du conseil d’éducation du district, Luc Cormier, mène un projet portant sur l’environnement auprès des élèves.

Le District scolaire francophone Sud est à revoir ses pratiques afin de changer de culture en matière d’environnement, mais ça ne s’arrêtera pas là.

Il ne suffit pas d’instaurer de nouveaux règlements, il faut aussi appuyer notre démarche sur la sensibilisation à l’importance de faire ces choix de société , a indiqué Mme Arseneault par courriel.

En attendant ces changements, les bouteilles d’eau sont en vente à la cafétéria de l’école Le Sommet de Moncton à 1,50 $ pour 500 ml.

Les cafétérias de 25 écoles francophones du sud de la province sont administrées par le Réseau des cafétérias communautaires, un organisme indépendant avec qui le district affirme travailler « en étroite collaboration afin que des pratiques davantage écoresponsables soient adoptées. »

Il faut rappeler aussi que le gouvernement fédéral a l'intention d'interdire les articles de plastique à usage unique comme les bouteilles d'eau en 2021.