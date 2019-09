Le taux directeur demeure stable à 1,75 %

La Banque du Canada maintient son taux directeur, au moment où elle mesure l'ampleur des dommages causés par l'intensification des conflits commerciaux sur les économies nationale et mondiale.

La décision de la banque centrale, qui était largement attendue, maintient le taux directeur à 1,75 % et fait suite à un solide rebond de l'économie canadienne au deuxième trimestre.

Dans sa déclaration de politique générale, toutefois, la banque indique qu'une partie de la vigueur observée au début de l'année serait probablement temporaire et que l'activité économique devrait ralentir dans la seconde moitié de 2019.

Elle souligne également des faiblesses, notamment une forte contraction de l'investissement des entreprises canadiennes qui a coïncidé avec une incertitude accrue entourant les échanges commerciaux.

Selon la banque, l'intensification du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine a été un frein plus important à la dynamique économique mondiale qu'elle l'avait prédit début juillet.

Selon le communiqué, le le degré de détente monétaire en place demeure approprié et, dans la perspective de la décision de taux du mois prochain, la banque portera une attention particulière à l'évolution de la situation mondiale et à son incidence sur les perspectives de croissance et d'inflation au Canada.

Les analystes s'attendaient largement à ce que la banque laisse son taux inchangé. De nombreux analystes ont prévu que la banque réduira son taux d'emprunt lors de la prochaine réunion du 30 octobre, principalement en raison de l'aggravation des tensions commerciales et de la détérioration de l'économie mondiale.