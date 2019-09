L'héritage du Sommet de la Francophonie de Moncton, 20 ans plus tard

À titre de premier ministre, Bernard Lord avait accueilli les délégués des pays membres de la Francophonie au 8e Sommet, qui s’est déroulé du 3 au 5 septembre 1999.

C’[était] un événement extraordinaire pour Moncton, pour le Nouveau-Brunswick, pour l’Acadie. On avait invité le monde à venir nous voir ici chez nous, mais il y a eu un autre impact aussi. Ça nous a permis à nous tous de voir le monde autrement, de se voir autrement , affirme d’emblée Bernard Lord.

Le 8e Sommet de la francophonie avait rassemblé à Moncton plusieurs chefs d’État ou de gouvernement. Photo : Radio-Canada

Les chefs d’État ou de gouvernement qui participent à ces événements discutent habituellement de politique internationale, d’économie mondiale, de coopération francophone, de droits de la personne, d’éducation, de culture et de démocratie. Mais en 1999, la population s’est en quelque sorte approprié l’événement.

J’ai participé à plusieurs Sommets de la Francophonie et vraiment celui de Moncton était celui où la population était le plus près du Sommet. La participation populaire était la plus grande avec le Village de la Francophonie qui était à Dieppe, qui était un très grand succès. [...] Les gens l’ont pris en main. C’était le sommet des gens de la place, pas juste des dignitaires , souligne Bernard Lord.

Le Nouveau-Brunswick a aussi prouvé à cette occasion qu’il est capable d’organiser de grands événements internationaux et la province a acquis une certaine renommée dans la Francophonie, retient Bernard Lord.

Ç’a démontré aux gens du Nouveau-Brunswick et de Moncton que nous sommes capables de confiance. On a vu cette confiance qui a mené à beaucoup d’autres événements par la suite à Moncton. Ç’a aussi ouvert l’esprit de beaucoup de gens. Je crois que les communautés anglophone et francophone se sont vues de façon différente par la suite à Moncton. On voit depuis ce temps-là le nombre d’étudiants internationaux à l’Université de Moncton littéralement exploser , explique Bernard Lord.

Le Village de la Francophonie, à Dieppe, a reçu plus de 100 000 visiteurs durant le 8e Sommet de la Francophonie. Photo : Radio-Canada

Le Nouveau-Brunswick a récemment renoncé à organiser les Jeux de la Francophonie, mais l’ancien premier ministre Lord est convaincu que la province peut toujours organiser de grands événements.

Il ne faut laisser cette situation-là nous dire que maintenant on n’est pas capable de faire de grandes choses ici, qu’on n’est pas capable de faire des choses extraordinaires. [...] Il faut s’inspirer du Sommet, non pas le regarder avec nostalgie et se dire qu’au moins cette fois-là on a réussi. Il faut regarder vers l’avenir et dire comment on continue à prendre notre place sur la scène internationale , recommande Bernard Lord.

Avec les renseignements de l'émission radiophonique La matinale, d'ICI Acadie