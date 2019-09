Deuxième journée de grève des taxis dans l’Est-du-Québec

C’est au tour des chauffeurs de taxi de Rivière-du-Loup, de Rimouski et de Sainte-Anne-des-Monts de faire la grève, mercredi. Ils protestent contre le projet de loi 17 du gouvernement concernant la réforme de leur industrie et les compensations financières prévues .

C'est maintenant aux taxis de ces régions de suspendre leur service entre 9 h et 11 h. Seulement les services jugés essentiels de la population seront assurés, comme le transport adapté et pour des rendez-vous médicaux.

Mardi, les chauffeurs de Sept-Îles, de Chandler, de Gaspé et de Matane ont été les premiers à manifester. Jeudi, ceux de Baie-Comeau, de Cap-aux-Meules et de Mont-Joli protesteront à leur tour.

Des demandes raisonnables

Le directeur et actionnaire de Taxi 800 Rimouski, Stéphane Dionne, estime que les demandes des chauffeurs et propriétaires de taxi au gouvernement, concernant le projet de loi 17, sont plus que raisonnables.

On ne demande même plus l’abolition. On demande des amendements au projet de loi. Stéphane Dionne, directeur et actionnaire de Taxi 800 Rimouski

Par ailleurs, Stéphane Dionne se réjouit d’avoir l’appui de sa clientèle. Le support est meilleur en région qu’en ville, dit-il. On embarque souvent les mêmes personnes, on devient familier avec eux et ils ont peut-être peur de perdre ça.

