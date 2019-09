L'odeur nauséabonde du secteur Deauville est due à du purin de boues municipales

On en sait un peu plus sur le problème d'odeur décrié par plusieurs citoyens du secteur Deauville de Sherbrooke ces derniers jours. Selon l'Union des producteurs agricoles (UPA) de l'Estrie, il serait dû à l'utilisation de boues municipales ou de papetières qui ont été utilisées dans les champs comme fertilisant.

L'UPA émet toutefois des réserves quant à l'utilisation de ce type de fertilisant même si c'est autorisé par le ministère de l'Environnement.

Des boues, c'est fait à la suite du traitement des eaux usées par les villes. Il y a aussi des papetières qui en produisent. Dans le monde agricole, on a moins de réticence à utiliser celles des papetières parce que la matière première est toujours identique. Le produit qui en sort au bout est plus uniforme. Tandis que les boues d'épurations des eaux, la matière première est très variable. Il y a des résidus d'usine et aussi des résidences. Les gens utilisent des médicaments, des produits de lavage , donne en exemple le président de l'UPA Estrie, François Bourassa.

C'est supposé que la matière obtenue est inerte et garde sa valeur fertilisante sauf qu'il y a des pathogènes qui peuvent parfois ne pas être contrôlés. La preuve, c'est que c'est interdit d'utiliser ça dans les champs qui sont destinés à l'alimentation humaine. François Bourassa, président UPA Estrie

Si les agriculteurs se tournent vers ce type de fertilisant, c'est qu'il n'y a pas de coût d'acquisition. Ils n'ont qu'à payer pour l'épandage. La Ville ou l'usine, ça leur évite de les enfouir. À partir de 2020, il y aura interdiction d'enfouissement. Il va y en avoir de plus en plus dans l'avenir , prévient-il.

Ce type de purin a une odeur particulièrement nauséabonde surtout lorsque le temps est chaud. Mais les engrais de ferme ont aussi une odeur qui n'est pas des plus agréables , nuance M. Bourassa.