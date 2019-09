Zone ferroviaire : vote unanime pour solliciter l’appui des gouvernements

Le projet de 60 millions de dollars est conditionnel à la participation du fédéral et du provincial pour les deux tiers du financement.

La résolution a été adoptée à l’unanimité lors de la séance du conseil, mais elle tout de même donné lieu à certaines tensions parmi les élus.

Avant de voter, les conseillers des arrondissements de Jonquière ont questionné les aspects financiers à plusieurs reprises.

Michel Potvin a rappelé que les taxes des citoyens ne seront pas augmentées pour financer le projet. Je suis prêt à me déplacer dans les arrondissements pour démontrer le montage financier , a-t-il précisé.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, Josée Néron s'est montrée rassurante. Elle ne doute pas que les élus et la population seront favorables au projet quand ils prendront connaissance de tous les détails.

Je crois que plus on donne de l’information sur le projet, plus on rallie les gens.

Josée Néron, mairesse de Saguenay