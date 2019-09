Des postes d'enseignants sont toujours à pourvoir dans 2 écoles francophones à T.-N.-L.

C’est la rentrée scolaire pour les élèves des six écoles francophones à Terre-Neuve-et-Labrador, mais le conseil scolaire francophone de la province doit toujours pourvoir des postes de directeur d’école et d’enseignants.

Kim Christianson, la directrice de l’éducation du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP), indique que les postes de directeur d’école et d’enseignant-aide pédagogique à l’École Boréale, à Happy Valley-Goose Bay, demeurent vacants.

Un poste d’enseignant à l’École Sainte-Anne, à la Grand’Terre, est également à pourvoir.

Radio-Canada a rapporté en mai que le CSFPConseil scolaire francophone provincial avait besoin de pourvoir 15 postes d’enseignants et de directeurs d’école, soit le quart des postes d'enseignants francophones à Terre-Neuve-et-Labrador, avant le début de l’année scolaire 2019-2020.

C'est très difficile pour nous à Terre-Neuve-et-Labrador parce qu’on ne forme pas d’enseignants à l’université, [à] la seule université [dans la province], l’Université Memorial. Kim Christianson, directrice à l'éducation, CSFP

Le CSFPConseil scolaire francophone provincial a donc besoin de recruter à l'extérieur de la province, une tâche rendue difficile par la pénurie d'enseignants francophones ressentie partout du Canada.

Mes collègues à travers le Canada sont en pénurie d'enseignants, même au Québec, depuis deux ans , indique Mme Christianson.

D’ailleurs, le conseil scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador a indiqué à CBC mardi qu’il avait toujours besoin d’embaucher 89 enseignants. Tony Stack, le président-directeur général du conseil scolaire anglophone, a déclaré que la nouvelle convention collective des enseignants avait mené à plus de départs que d’habitude.

Mise à jour sur l’École Notre-Dame-du-Cap

Lors d’une entrevue accordée au Réveil Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, Kim Christianson a également donné une mise à jour sur l’état des infrastructures du CSFPConseil scolaire francophone provincial , notamment à l’École Notre-Dame-du-Cap, à Cap Saint-Georges. Depuis mars dernier, l'école est fermée pour des raisons de sécurité.

Mme Christianson indique que pendant l’été, le CSFPConseil scolaire francophone provincial a effectué des rénovations au premier étage de l’école anglophone Our Lady of the Cape, où les élèves francophones sont actuellement logés.

L'École Notre-Dame-du-Cap, à Cap Saint-Georges, a été fermée en mars en raison de problèmes structurels. Photo : Rapport de Wood Environment and Infrastructure Solutions

Cette prochaine année, nous allons passer aux rénovations de l’École Notre-Dame-du-Cap. C’était la décision de la communauté , explique Kim Christianson. Ces rénovations devraient coûter près de 300 000 $, selon le rapport d'une firme d'ingénierie indépendante.

Mme Christianson ajoute que le CSFPConseil scolaire francophone provincial espère toujours d’obtenir un financement du gouvernement provincial pour agrandir l’École Boréale et pour construire une deuxième école francophone dans la région métropolitaine de Saint-Jean.

Avec les informations du Réveil Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve