Accident mortel : une sortie touristique à Moncton qui a mal fini

Il y avait cinq jeunes hommes, tous de l’Inde, à bord de la Subaru Outback, qui a quitté la Transcanadienne en fin d’après-midi dimanche, à Moncton.

Les trois passagers assis sur le siège arrière ont été éjectés du véhicule et sont morts. Les deux autres ont survécu. Les autorités policières croient que l’excès de vitesse a pu provoquer l’accident; des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort pourraient être portées contre le conducteur.

Ce dernier, âgé de 28 ans, avait un emploi au campus de Saint-Jean du Collège communautaire, grâce à un permis de résident permanent. Ses passagers, tous dans la vingtaine, étaient étudiants.

Ils venaient de visiter la côte magnétique et se dirigeaient vers la plage Parlee lorsque l’accident s’est produit, selon Amit Tamrakar, président de la société indo-canadienne de Saint-Jean.

Le président de l'Association indo-canadienne de Saint-Jean, Amit Tamrakar, s'est rendu à Moncton après la tragédie pour offrir son aide aux survivants et aux autorités. Photo : CBC

Il s’est rendu à Moncton après la tragédie pour offrir son appui aux deux survivants et aux autorités qui devaient contacter les proches des victimes.

Il a reconduit le conducteur à Saint-Jean à sa sortie de l’hôpital, où il a été soigné pour une épaule disloquée. Le trajet s’est fait dans un silence presque complet, témoigne-t-il. « Nous étions tellement tristes! »

Le président de l’Association indo-canadienne du Grand Moncton, Atul Sancheti, s’est également rendu à l’hôpital dimanche et a accueilli chez lui le passager qui a survécu.

Le jeune homme de 25 ans, dit-il, était ébranlé, souffrait de blessures mineures et a à peine dormi. Il était bouleversé et a peu parlé, selon M. Sancheti. Des proches sont venus de Saint-Jean et de Toronto pour le soutenir dans cette épreuve.

Deux personnes sont mortes sur les lieux de l'accident et une autre est décédée à l'hôpital. Photo : Une gracieuseté de Wade Perry

Les proches atterrés

M. Sancheti est en contact avec les proches des victimes en Inde, qui sont atterrés, dit-il. Il aide un salon funéraire à remplir les formalités administratives exigées par le consulat de l’Inde à Toronto pour le rapatriement des dépouilles des victimes.

Selon le sergent Patrick Tardif de la GRC, des autopsies ont déjà été effectuées sur les corps des victimes. L’enquête policière sur l’accident se poursuit, dit-il. Elle pourrait durer encore quelques semaines, le temps que tous les témoins de l’accident soient interrogés et que les enquêteurs prennent connaissance du rapport sur la reconstitution de l’accident.

La GRC demande encore à toute personne qui aurait vu la Subaru Outback rouler sur l’autoroute avant l’accident de la contacter.

Avec les renseignements de Bobbi-Jean MacKinnon, CBC