Val-d'Or défend son règlement sur les matières dangereuses, contesté en cour

Le centre de transbordement ferroviaire de l'entreprise Trans Rail FN 27, duGroupe Mirault, conteste le règlement, qui oblige les municipalités à divulguer la liste des matières dangereuses qui sont présentes sur leurs propriétés.

Le Groupe Mirault a saisi la Cour d'appel du Québec dans l'espoir de faire invalider une décision de la Cour supérieure qui confirmait la validité du règlement municipal puisque son entreprise Trans Rail FN 27 conteste le règlement.

Ça pourrait aller jusqu'à 10 000$, c'est l'UMQ qui va déterminer qui va déterminer la valeur qu'elle va allouer à ce sujet si elle le supporte. Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil

Le conseil municipal espère pouvoir bénéficier du Fonds municipal d'action juridique de l' UMQUnion des municipalités du Québec pour couvrir une partie des honoraires des avocats.

Malgré les démarches du Groupe Mirault, le maire de Val-d'Or n'est pas inquiet quant à la sécurité sur le site.