Le maire de Rimouski appuie le Service incendie dans l'obligation de suivre les normes

Les propriétaires des restaurants Le Central Café et Parfum de Corée affirmaient mardi qu'ils ont dû débourser des montants atteignant plusieurs dizaines de milliers de dollars pour modifier la conduite de leur hotte de cuisine.

Après la séance du conseil municipal de mardi soir, le maire de Rimouski, Marc Parent, a défendu la façon de faire du Service incendie de la Ville qui a demandé que ces rénovations soient faites pour que les normes de sécurité soient respectées.

Le maire rappelle que le restaurant Le Relais des Vents a subi un incendie en février 2017, mais qu'heureusement, personne n'avait été blessé. 40 000, 100 000 $, lorsqu'on parle de mort d'homme, c'est rien, souligne le maire.

Selon lui, l'établissement ne respectait pas les normes de sécurité incendie en vigueur.

À la Ville de Rimouski, il est certain que l'on va tout faire en notre possible pour que de pareils incidents ne se reproduisent pas. On a une responsabilité par rapport à cela.

Marc Parent, maire de Rimouski